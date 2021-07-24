30 гривень не межа: експерт спрогнозував курс долара в Україні восени

Чому так може статися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Економічний експерт Олександр Хмелевський вважає, що ситуація з валютою в країні тільки погіршується. Для цього є причини.

"На жаль, економічна ситуація в Україні погіршується. Зростання цін на енергоносії збільшує дефіцит торгового балансу України. Зараз почалася закупівля газу для наступного опалювального сезону. Це вимагає додаткових валютних коштів. Оскільки в порівнянні з минулим роком ціни на газ зросли більше в 6 разів, то тільки на закупівлю газу доведеться витратити більше ніж 6 мільярдів доларів", - розповів експерт.

Осінній локдаун позначиться на курсі долара

"На курс впливатиме ситуація з погашенням зовнішнього державного боргу. Так у вересні Україні потрібно буде погасити близько 3 млрд доларів. Також відбувається відтік іноземних інвестицій з України. Восени очікується чергова хвиля коронавірусу, яка призведе до локдаунів, що ще більше погіршить економічну ситуацію", - упевнений Хмелевський.

Восени можна очікувати нову фазу світової кризи

Експерт припускає, що в наступному сезоні нас чекають масові протести й посилення нової фази світової економічної кризи. А ці причини посилять відтік коштів з України.

"Восени економічна криза в Україні поглибиться, зросте соціальна напруга, відбуватимуться численні акції протесту. З великою ймовірністю можна прогнозувати політичну кризу і відставку уряду. Восени також варто чекати нової фази світової фінансової кризи. Все це посилить відтік коштів з України. Тому девальвація гривні восени прискориться, а міжнародні резерви істотно скоротяться. Перша мета девальвації 30 гривень за долар. Однак вона може бути більш суттєвою", - резюмував Олександр.