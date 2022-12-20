30-градусні морози в Україні: народний синоптик заспокоїв прогнозом

Чи варто готуватися до скажених морозів

За словами Щедріна, дані про 30-градусні морози в Україні є абсолютно неправдивими.

"Хочу заспокоїти: ніяких 30-градусних морозів не те що на Новий рік, а за всю зиму, що залишилась, не передбачається, не кажучи за найближчі дні", - пише експерт.

Згідно з його прогнозом, протягом наступних двох тижнів погода буде з гойдалками.

Це означає, що 2-3 дні на вулиці буде тепло та волого, а наступні 2-3 дні - прохолодно, морозно та з можливими снігопадами.

Прогноз погоди від Станіслава Щедріна (фото: facebook.com/Stas1234567)

А що кажуть інші синоптики?

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що друга половина грудня буде теплішою за першу. Крім того, він зазначав, що безморозна погода протримається до кінця грудня.

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в одному з інтерв'ю говорив, що найхолоднішим місяцем зими буде лютий, оскільки в цей час ймовірні ультраполярні вторгнення холодного повітря.

У два останні місяці зими, кажуть українські синоптики, нічна температура може опускатися подекуди до 20 градусів.

Але грудень, якщо вірити прогнозам, ще порадує нас теплом цієї зими.