30-градусные морозы в Украине: народный синоптик успокоил прогнозом

Стоит ли готовиться к бешеным морозам

По словам Щедрина, данные о 30-градусных морозах в Украине абсолютно ложны.

"Хочу успокоить: никаких 30-градусных морозов не то что на Новый год, а за всю оставшуюся зиму не предполагается, не говоря в ближайшие дни", - пишет эксперт.

Согласно его прогнозу, в течение следующих двух недель погода будет с качелями.

Это означает, что 2-3 дня на улице будет тепло и влажно, а следующие 2-3 дня - прохладно, морозно и с возможными снегопадами.

Прогноз погоды от Станислава Щедрина (фото: facebook.com/Stas1234567)

А что говорят другие синоптики?

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что вторая половина декабря будет теплее первой. Кроме того, он отметил, что безморозная погода продержится до конца декабря.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в одном из интервью говорил, что самым холодным месяцем зимы будет февраль, поскольку в это время вероятны ультраполярные вторжения холодного воздуха.

В два последних месяца зимы, отмечают синоптики, ночная температура может опускаться местами до 20 градусов.

Но декабрь, если верить прогнозам, еще порадует нас теплом этой зимой.