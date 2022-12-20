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30-градусные морозы в Украине: народный синоптик успокоил прогнозом

Придут ли в Украину сильные морозы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

На днях в интернете появилась информация о страшном циклоне, который принесет в Украину "лютейшие" морозы. Однако народный синоптик Станислав Щедрин убежден, что погодные условия будут совершенно противоположными.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стоит ли готовиться к бешеным морозам

По словам Щедрина, данные о 30-градусных морозах в Украине абсолютно ложны.

"Хочу успокоить: никаких 30-градусных морозов не то что на Новый год, а за всю оставшуюся зиму не предполагается, не говоря в ближайшие дни", - пишет эксперт.

Согласно его прогнозу, в течение следующих двух недель погода будет с качелями.

Это означает, что 2-3 дня на улице будет тепло и влажно, а следующие 2-3 дня - прохладно, морозно и с возможными снегопадами.

Прогноз погоды от Станислава Щедрина (фото: facebook.com/Stas1234567)

А что говорят другие синоптики?

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что вторая половина декабря будет теплее первой. Кроме того, он отметил, что безморозная погода продержится до конца декабря.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в одном из интервью говорил, что самым холодным месяцем зимы будет февраль, поскольку в это время вероятны ультраполярные вторжения холодного воздуха.

В два последних месяца зимы, отмечают синоптики, ночная температура может опускаться местами до 20 градусов.

Но декабрь, если верить прогнозам, еще порадует нас теплом этой зимой.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода 25 декабря на Рождество.

Читайте также, уйдет ли в Украине снег в новогоднюю ночь.

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