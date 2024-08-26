30 фраз, які жінка ніколи не повинна казати чоловіку, щоб не зруйнувати шлюб

Стосунки в парі - це делікатна річ, яка потребує постійної уваги та роботи над ними. Іноді, навіть не помічаючи цього, ми можемо сказати такі слова, які можуть завдати болю нашим партнерам і зруйнувати все, що будувалося роками.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список фраз, яких варто уникати у спілкуванні з чоловіком, щоб не нашкодити стосункам.
Психологи наполегливо радять уникати цих фраз, особливо, якщо ви хочете сказати їх під час незначного сімейного конфлікту, і навіть підсвідомо розуміючи, що вони є перебільшенням:
Ніколи не кажіть чоловікові фразу "Ти мене не вартий!" (фото: Freepik)
За словами психологів, вище перераховані фрази (навіть найбезневинніші з них) є руйнівними для стосунків з ряду причин. Вони:
Замість того, щоб звинувачувати партнера, спробуйте висловити свої почуття і бажання.
Наприклад, замість "Ти ніколи не допомагаєш по дому" можна сказати: "Мені було б дуже приємно, якщо ти б допоміг мені з миттям посуду". Замість "Ти ніколи не слухаєш мене" можна сказати: "Мені важливо, щоб ти мене вислухав і зрозумів, що я маю на увазі". Фразу "Ти такий егоїстичний" можна замінити на щось на кшталт: "Коли ти (конкретна ситуація), я відчуваю себе не почутою і самотньою".
Також експерти радять фокусуватися на своїх почуттях. Замість того, щоб звинувачувати партнера, опишіть, що ви відчуваєте в даній ситуації.
Використовуйте "Я-повідомлення". Почніть речення зі слова "я", щоб показати, що ви говорите про свої почуття, а не про дії чоловіка.
Будьте конкретними. Чим конкретніше ви опишете ситуацію, тим краще партнер вас зрозуміє.
Уникайте узагальнень. Замість слів "завжди" і "ніколи" використовуйте більш конкретні приклади.
Пам'ятайте, що міцні стосунки будуються на взаєморозумінні, повазі та підтримці. Обирайте слова обережно, і ваші стосунки стануть міцнішими і щасливішими.
До слова, раніше ми розповідали, які фрази використовують емоційно мудрі люди.
Окрім цього, вже було названо 5 простих, але потужних кроків, щоб почуватися щасливішими.
При написанні матеріалу було використано наступні джерела: Psychology Today, Verywell Mind, JSTOR, особистий досвід авторів форумів Reddit та Quora.