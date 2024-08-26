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30 фраз, которые жена никогда не должна говорить мужу, чтобы не разрушить брак

Есть "женские" фразы, которые лучше никогда не говорить мужчине (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Отношения в паре - это деликатная вещь, требующая постоянного внимания и работы над ними. Иногда, даже не замечая этого, мы можем сказать такие слова, которые могут причинить боль нашим партнерам и разрушить все, что строилось годами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список фраз, которых следует избегать в общении с мужчиной, чтобы не навредить отношениям.

Какие фразы лучше не говорить мужу

Психологи настойчиво советуют избегать этих фраз, особенно, если вы хотите сказать их во время незначительного семейного конфликта, а также подсознательно понимая, что они являются преувеличением:

  • "Ты никогда меня не слушаешь!"
  • "Ты всегда делаешь все неправильно!"
  • "Ты меня не достоен!"
  • "Ты такой, как твой отец/брат!"
  • "Ты никогда не помогаешь по дому!"
  • "Ты меня не любишь!"
  • "Ты никогда не изменишься!"
  • "Я всегда одна решаю все проблемы!"
  • "Ты никогда не даришь мне подарки!"
  • "Ты зарабатываешь мало!"
  • "Ты никогда не уделяешь мне достаточно внимания!"
  • "Ты такой глупый!"
  • "Ты меня не понимаешь!"
  • "Ты виноват во всех наших проблемах!"
  • "Ты никогда меня не поддерживаешь!"
  • "Ты никогда не поймешь, что я чувствую!"
  • "Я тебя ненавижу!"
  • "Ты испортил мне жизнь!"
  • "Ты меня не делаешь счастливой!"
  • "Ты меня не уважаешь!"
  • "Тебе работа/друзья важнее меня!"
  • "Ты говоришь мне мало комплиментов!"
  • "Ты эгоист и думаешь только о себе!"
  • "Ты никогда не хочешь со мной никуда ходить!"
  • "Ты всегда опаздываешь!"
  • "Ты никогда не выслушиваешь меня до конца!"
  • "Ты меня не ценишь!"
  • "Ты никогда не сделаешь меня счастливой!"
  • "Я жалею, что вышла за тебя замуж!"
  • "Ты меня не достоен!" (да, эта фраза настолько разрушительна, что заслуживает повторения)


Никогда не говорите мужчине фразу "Ты меня не достоен!" (фото: Freepik)

Почему эти фразы вредны?

По словам психологов, вышеперечисленные фразы (даже самые невинные из них) разрушительны для отношений по ряду причин. Они:

  • вызывают чувство вины и неполноценности
  • разрушают доверие и взаимопонимание
  • подрывают чувство собственного достоинства партнера
  • заставляют мужчину чувствовать себя неудачником.

Как заменить эти фразы конструктивными?

Вместо того чтобы обвинять партнера, попробуйте выразить свои чувства и желания.

Например, вместо "Ты никогда не помогаешь по дому" можно сказать: "Мне было бы очень приятно, если бы ты помог мне с мытьем посуды". Вместо "Ты никогда не слушаешь меня" можно сказать: "Мне важно, чтобы ты меня выслушал и понял, что я имею в виду". Фразу "Ты такой эгоистичный" можно заменить чем-то вроде: "Когда ты (конкретная ситуация), я чувствую себя не услышанной и одинокой".

Также эксперты советуют фокусироваться на своих чувствах. Вместо того чтобы обвинять партнера, опишите, что вы чувствуете в данной ситуации.

Используйте "Я-сообщение". Начните предложение со слова "я", чтобы показать, что вы говорите о своих чувствах, а не о действиях мужчины.

Будьте конкретными. Чем конкретнее вы опишете ситуацию, тем лучше партнер поймет вас.

Избегайте обобщений. Вместо слов "всегда" и "никогда" используйте более конкретные примеры.

Помните, что крепкие отношения строятся на взаимопонимании, уважении и поддержке. Выбирайте слова осторожно, и ваши отношения станут крепче и счастливее.

К слову, раньше мы рассказывали, какие фразы используют эмоционально мудрые люди.

Кроме этого, уже было названо 5 простых, но мощных шагов, чтобы чувствовать себя счастливее.

При написании материала использовались следующие источники: Psychology Today, Verywell Mind, JSTOR, личный опыт авторов форумов Reddit и Quora.

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