30 фактів про прапор України, які мало хто знав ще 10 років тому

1. Поєднання синього та жовтого кольорів вперше з'явилося на гербі Львова в 1256 році, коли Данило Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному фоні.

2. У XIV столітті ці кольори стали офіційними на гербі Королівства Руського, де їх використовували також на гербах місцевої знаті, князів та шляхтичів.

3. З XVIII століття синьо-жовті прапори часто зустрічалися у козаків Запорозької Січі, на яких зображали козака в золотій або червоній одежі.

4. До 1848 року синьо-жовті прапори були трикутної форми, доки їх не замінили на прямокутні з ініціативи Ради на міській ратуші Львова.

5. Під час революції 1917 року українські воїни йшли в бій під синьо-жовтими прапорами, що стало символом боротьби за свободу.

6. Остаточне затвердження синьо-жовтого прапора відбулося у 1918 році Центральною Радою на чолі з першим президентом незалежної України Михайлом Грушевським.

Проєкт прапора Української Держави з гербом у 1918 році (фото: Вікіпедія)

7. Спори щодо того, який колір повинен бути зверху, почалися ще у часи УНР і тривають донині.

8. Золотий колір на прапорі символізує Творця, Бога-Отця та духовний початок.

9. Синій колір прапора символізує земні цінності та свободу вибору, якою Бог наділив людину.

10. Український прапор не завжди мав синьо-жовті кольори. На початку ХХ століття він був і червоним, і малиновим, і червоно-синім.

11. Коли на території України владарювали більшовики, Володимир Ленін затвердив прапор УСРР з червоним полем і синьо-жовтим прапором у верхньому куті.

12. У 1919 році синьо-жовті кольори взагалі зникли з прапора УСРР.

13. Під час Олімпійських ігор у Монреалі 22 липня 1976 року канадський студент українського походження розгорнув синьо-жовтий прапор, який швидко прибрали з трибуни.

Данило Мигаль з українським прапором на полі під час гри збірних НДР і СРСР у Монреалі в 1976 році (фото: Вікіпедія)

14. 26 квітня 1989 року на третю річницю Чорнобильської трагедії український активіст Юрій Волощак вперше за весь радянський період підняв синьо-жовтий прапор на площі Ринок у Львові.

15. У 1992 році китайська художниця Мао Мао запропонувала президенту України Леоніду Кравчуку змінити порядок кольорів на прапорі, оскільки синій колір над жовтим, на її думку, принесе Україні нещастя.

16. Під час великих переселень народів, що відбувалися близько 3000 років до н.е., синьо-жовті кольори також використовувалися в багатьох символах Чорноморського регіону та Індії.

17. Синьо-жовті кольори також можна знайти в Книзі Змін Китаю, де їх поєднання символізує певні доленосні події.

18. У сучасній Конституції України офіційний прапор - синьо-жовтий, хоча раніше національним прапором був жовто-синій.

19. Козацькі прапори Запорозького Війська часто містили золотий і жовтий колір, особливо в XVIII столітті.

20. Синьо-жовтий прапор у 2016 році підняли на висоту 390 метрів над рівнем моря в Запорізькій області. Нацсимвол було добре видно мешканцям окупованих територій у Криму.

21. У 2016 році українські альпіністи підняли синьо-жовтий прапор на вершину найвищого вулкана світу - Охос-дель-Саладо в Андах, висота якого становить 6872 метри.

22. У 2014 році українські дайвери розгорнули синьо-жовтий прапор на глибині 12 метрів під час занурення в затопленому кар'єрі під селом Куцеволівка Кропивницької області.

23. 20 серпня 2014 року руфер Mustang пофарбував верхню половину золотої зірки на висотній будівлі в Москві у синій колір, зробивши її таким чином "українською".

24. У Криму в 2007 році над акваторією Каламитського залива було піднято український прапор розміром 21 на 14 метрів, що став рекордом по підняттю найбільшого прапора над морським заливом.

25. У 2018 році в Дніпрі встановили два рекорди з найбільшим державним прапором України над містом (12×18 м) та найвищим флагштоком (72 м).

26. У 2020 році в Києві, біля Національного музею історії України у Другій світовій війні, українці підняли державний прапор розміром 16×24 метри на флагштоку висотою 89,17 метра.

Найвищий флагшток із Державним Прапором України (фото: Вікіпедія)

27. Найбільшим прапором України за даними Книги рекордів України був "Донецький прапор", який пошила вдова донецького шахтаря Марія Біляткова з ініціативи Спілки творчої молоді Донбасу. Його розмір складає 30 на 45 метрів - 1350 квадратних метрів.

28. Найбільший синьо-жовтий прапор у світі був розгорнутий у Тернополі під час акції "Ровесник Незалежності" 22 серпня 2010 року, його довжина склала 9,5 км.

29. У 2014 році кияни створили найбільший український намальований прапор на Оболонській набережній.

30. Синьо-жовтий прапор України разом із боснійським прапором є єдиними прапорами слов'янських країн, які не містять червоного кольору.