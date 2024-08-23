30 фактов о флаге Украины, которые мало кто знал еще 10 лет назад

1. Сочетание синего и желтого цветов впервые появилось на гербе Львова в 1256 году, когда Даниил Галицкий подарил городу герб с изображением желтого льва на голубом фоне.

2. В XIV веке эти цвета стали официальными на гербе Королевства Русского, где они использовались также на гербах местной знати, князей и шляхтичей.

3. С XVIII века сине-желтые флаги часто встречались у козаков Запорожской Сечи, на которых изображали казака в золотой или красной одежде.

4. До 1848 года сине-желтые флаги были треугольной формы, пока их не заменили прямоугольными по инициативе Совета на городской ратуше Львова.

5. Во время революции 1917 украинские воины шли в бой под сине-желтыми флагами, что стало символом борьбы за свободу.

6. Окончательное утверждение сине-желтого флага состоялось в 1918 году Центральной Радой во главе с первым президентом независимой Украины Михаилом Грушевским.

Проект флага Украинского Государства с гербом в 1918 году (фото: Википедия)

7. Споры относительно того, какой цвет должен быть сверху, начались еще во времена УНР и продолжаются по сей день.

8. Золотой цвет на флаге символизирует Творца, Бога-Отца и духовное начало.

9. Синий цвет флага символизирует земные ценности и свободу выбора, которым Бог наделил человека.

10. Украинский флаг не всегда имел сине-желтый цвет. В начале XX века он был и красным, и малиновым, и красно-синим.

11. Когда на территории Украины властвовали большевики, Владимир Ленин утвердил флаг УССР с красным полем и сине-желтым флагом в верхнем углу.

12. В 1919 году сине-желтые цвета вообще исчезли из флага УССР.

13. Во время Олимпийских игр в Монреале 22 июля 1976 канадский студент украинского происхождения развернул сине-желтый флаг, который быстро убрали с трибуны.

Даниил Мигаль с украинским флагом на поле во время игры сборных ГДР и СССР в Монреале в 1976 году (фото: Википедия)

14. 26 апреля 1989 года на третью годовщину Чернобыльской трагедии украинский активист Юрий Волощак впервые за весь советский период поднял сине-желтое знамя на площади Рынок во Львове.

15. В 1992 году китайская художница Мао Мао предложила президенту Украины Леониду Кравчуку изменить порядок цветов на флаге, поскольку синий цвет над желтым, по ее мнению, принесет Украине несчастье.

16. Во время больших переселений народов, происходивших около 3000 лет до н.э., сине-желтые цвета также использовались во многих символах Черноморского региона и Индии.

17. Сине-желтые цвета также можно найти в Книге Перемен Китая, где их сочетание символизирует определенные судьбоносные события.

18. В современной Конституции Украины официальный флаг - сине-желтый, хотя ранее национальным флагом был желто-синий.

19. Казацкие флаги Запорожского Войска часто содержали золотой и желтый цвет, особенно в XVIII веке.

20. В 2016 году сине-желтый флаг подняли на высоту 390 метров в Запорожской области. Нацсимвол был хорошо виден жителям оккупированных территорий в Крыму.

21. В 2016 году украинские альпинисты подняли сине-желтое знамя на вершину высочайшего вулкана мира - Охос-дель-Саладо в Андах, высота которого составляет 6872 метра.

22. В 2014 году украинские дайверы развернули сине-желтое знамя на глубине 12 метров во время погружения в затопленном карьере под селом Куцеволовка Кропивницкой области.

23. 20 августа 2014 года руфер Mustang покрасил верхнюю половину золотой звезды на высотном здании в Москве в синий цвет, сделав ее таким образом "украинской".

24. В Крыму в 2007 году над акваторией Каламитского залива был поднят украинский флаг размером 21 на 14 метров, ставший рекордом по поднятию самого большого флага над морским заливом.

25. В 2018 году в Днепре установили два рекорда с самым большим государственным флагом Украины над городом (12×18 м) и самым высоким флагштоком (72 м).

26. В 2020 году в Киеве, возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, украинцы подняли государственный флаг размером 16×24 метра на флагштоке высотой 89,17 метра.

Самый высокий флагшток с Государственным Флагом Украины (фото: Википедия)

27. Самым большим флагом Украины по данным Книги рекордов Украины был "Донецкий флаг", который сшила вдова донецкого шахтера Мария Биляткова по инициативе Союза творческой молодежи Донбасса. Его размер составляет 30 на 45 метров - 1350 квадратных метров.

28. Самый сине-желтый флаг в мире был развернут в Тернополе во время акции "Ровесник Независимости" 22 августа 2010 года, его длина составила 9,5 км.

29. В 2014 году киевляне создали самый большой украинский нарисованный флаг на Оболонской набережной.

30. Сине-желтый флаг Украины вместе с боснийским флагом являются единственными флагами славянских стран, не содержащих красного цвета.