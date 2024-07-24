Чи можна відразу їсти після активного тренування та які продукти відновлять сили

Всі, хто хоче мати струнку фігуру, дотримуються збалансованого харчування і регулярно відвідують спортзал. Щоб отримати кращий результат, потрібно знати, які продукти і коли потрібно їсти, щоб відновити організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Коли їсти після тренування

Після тренування м’язи більш сприйнятливі до поживних речовин для відновлення, а клітини більш чутливі до інсуліну.



Дієтолог Максін Єнг розповів, що рекомендується їсти протягом 30-120 хвилин після тренування, щоб допомогти відновити запаси глікогену та підтримати відновлення м’язів.

Інші дослідження показують, що залежно від того, коли ви їли перед тренуванням, ви все ще можете отримати більшість переваг від білка для відновлення та росту м’язів через кілька годин після тренування.

Які продукти їсти після тренування

Поживний смузі

Смузі - це класичний прийом після завершення виснажливих тренувань, оскільки це зручний спосіб отримати багато поживних речовин.

Будь-який йогурт, протеїн, насіння, молоко та фрукти, які ви додаєте, містять складні вуглеводи, білок, здоровий жир, воду, рослинні сполуки та електроліти.

Але зробивши свій смузі зеленим за допомогою додавання свіжої листової зелені та спіруліни, ви ще більше підвищите вміст електролітів, клітковини та рослинних сполук.

Йогурт, фрукти та гранола

Хрустка гранола, змішана з фруктами та йогуртом є надзвичайно освіжаючою та ситною закускою після повернення додому зі спортзалу чи пробіжки.

Крім того, це забезпечує організм поживними речовинами, необхідними для відновлення, включаючи складні вуглеводи, білки, жири, рослинні сполуки та електроліти.

Тост з авокадо

Складні вуглеводи, рослинні сполуки, електроліт і здоровий вміст жиру в тостах з авокадо чудово підходять після важкого тренування. Покрийте його рідким яйцем, щоб зробити його повноцінною, багатою білком, закускою після тренування.

Салат з лососем

Коли ваше тренування наближається до обіду, ситний салат з обсмаженим лососем стане чудовою їжею для підживлення. Ця смачна вечеря містить усі поживні речовини, а саме білок, омега-3 жирні кислоти, рослинні сполуки та електроліти.

Фруктовий салат з сиром

Легка закуска все одно є потужним способом зарядитися енергією. Підійде простий фруктовий салат і сир. Ця комбінація містить воду, електроліти, вуглеводи, білки, жири та рослинні сполуки, не обтяжуючи вас.

Поживні речовини для підтримки після важкого тренування

Білок

М’язова втома та крихітні мікророзриви м’язових волокон також можуть виникнути, коли ви напружуєтесь під час напружених вправ.

Дієтичний білок може сприяти відновленню та росту м’язів після інтенсивного тренування.

Продукти з високим вмістом білка включають горіхи, насіння, яйця, молочні продукти, птицю, рибу, м’ясо та бобові, такі як горох, квасоля та сочевиця.

Здорові жири

Біль та запалення можуть бути поширеними проблемами після тривалого тренування. Саме тут здорові жири можуть бути надзвичайно корисними.

Здорові жири, особливо омега-3 жирні кислоти, можуть протистояти запаленню в організмі.

Джерелами здорового жиру є горіхи, насіння, авокадо, оливки, оливкова олія та жирна риба.

Вода

Потовиділення неминуче під час інтенсивного тренування, що потенційно може призвести до зневоднення.

Вода є ключовою до, під час і після напруженого тренування. Зволоження допомагає загальному відновленню, підтримує роботу м’язів і запобігає зневодненню, яке може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям.