3 важливих фактори, від яких залежить жіноча краса та здоров'я

Кожна дівчина хоче мати гарну шкіру, волосся, фігуру, здорові кістки, міцні м’язи та високе лібідо. Є певні фактори, які впливають на жіночу красу та здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Абдулоєвої-Барової.

Що впливає на жіночу красу та здоров'я

Жіноча краса та здоров’я залежать від балансу статевих гормонів:

естрогенів

прогестерону

тестостерону - для дівчаток він теж важливий

Зокрема, ці гормони відповідають:

фертильність - можливість зачати та виносити дитину

за наш зовнішній вигляд - стан шкіри, підшкірної жирової клітковини, волосся, жіночий тип фігури з вираженими грудьми, талією та стегнами

за обмінні процеси: оновлення сполучної тканини, щільність кісток та кількість м’язової маси

За словами експерта, це не просто зʼїсти кілька продуктів "корисних для жіночого здоровʼя". Статевими гормонами керує ряд органів та систем, якими своєю чергою ми можемо керувати багатьма факторами.

Стан ШКТ

Тут засвоюються білки, жири, вітаміни та мікроелементи, з яких потім будуються статеві гормони, і завдяки яким вони ефективно працюють в обміні речовин.

При порушенні роботи ШКТ порушується засвоєння поживних речовин, а значить не буде з чого буде будувати гормонам.

Робота печінки та жовчного

Печінка виробляє холестерин, з якого потім будуються статеві гормони. А також проводить детоксикацію відпрацьованих гормонів та виводить їх із жовчю. Жовчний накопичує жовч і викидає її в кишківник.

При порушеннях роботи печінки та жовчного підвищується ймовірність розвитку гормонозалежних захворювань.

Нервова регуляція

Нервова система регулює роботу гіпоталамуса, який дає команду гіпофіза виробляти релізинг-гормони для яєчників.

З огляду на порушення роботи нервової системи, порушується і синтез статевих гормонів.

Щитоподібна залоза та наднирники

Гормони щитоподібної залози, надниркових залоз яєчників перебувають у постійній взаємодії один з одним і взаємно регулюють роботу один одного.

Тому такий високий відсоток проблем із жіночим здоров'ям у жінок із захворюванням щитоподібної залози та синдромом хронічної втоми.

Що варто знати

Головний секрет в тому, що не існує "жіночого здоров’я" окремо від нашого здоров’я загалом. Окремо від стану ШКТ, печінки, нервової системи та всього іншого.

Тільки коли організм, як система працює нормально, коли у нас повноцінний, відповідний нам раціон та режим, тоді жіночі гормони в балансі, їхня кількість достатня (не багато і не мало).