3 важных фактора, от которых зависит женская красота и здоровье
Каждая девушка хочет иметь хорошую кожу, волосы, фигуру, здоровые кости, крепкие мышцы и высокое либидо. Есть определенные факторы, влияющие на женскую красоту и здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Абдулоевой-Баровой.
Что влияет на женскую красоту и здоровье
Женская красота и здоровье зависят от баланса половых гормонов:
- эстрогенов
- прогестерона
- тестостерона - для девочек он тоже важен
В частности, эти гормоны отвечают:
- фертильность - возможность зачать и выносить ребенка
- за наш внешний вид - состояние кожи, подкожной жировой клетчатки, волосы, женский тип фигуры с выраженной грудью, талией и бедрами
- за обменные процессы: обновление соединительной ткани, плотность костей и количество мышечной массы
По словам эксперта, это не просто съесть несколько продуктов "полезных для женского здоровья". Половыми гормонами управляет ряд органов и систем, которыми в свою очередь мы можем управлять многими факторами.
Состояние ЖКТ
Здесь усваиваются белки, жиры, витамины и микроэлементы, из которых затем строятся половые гормоны и благодаря которым они эффективно работают в обмене веществ.
При нарушении работы ЖКТ нарушается усвоение питательных веществ, а значит не из чего будет строить гормонам.
Работа печени и желчного
Печень производит холестерин, из которого затем строятся половые гормоны. А также производит детоксикацию отработанных гормонов и выводит их с желчью. Желчный накапливает желчь и выбрасывает ее в кишечник.
При нарушениях работы печени и желчного возраста повышается вероятность развития гормонозависимых заболеваний.
Нервная регуляция
Нервная система регулирует работу гипоталамуса, который дает команду гипофиза производить релизинг-гормоны для яичников.
Учитывая нарушение работы нервной системы, нарушается и синтез половых гормонов.
Щитовидная железа и надпочечники
Гормоны щитовидной железы, надпочечников яичников находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и взаимно регулируют работу друг друга.
Поэтому так высок процент проблем с женским здоровьем у женщин с заболеванием щитовидной железы и синдромом хронической усталости.
Что следует знать
Главный секрет в том, что не существует "женского здоровья" отдельно от нашего здоровья в целом. Отдельно от состояния ЖКТ, печени, нервной системы и всего прочего.
Только когда организм как система работает нормально, когда у нас полноценный, соответствующий нам рацион и режим, тогда женские гормоны в балансе, их количество достаточно (не много и не мало).
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