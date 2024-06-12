3 важных фактора, от которых зависит женская красота и здоровье

Каждая девушка хочет иметь хорошую кожу, волосы, фигуру, здоровые кости, крепкие мышцы и высокое либидо. Есть определенные факторы, влияющие на женскую красоту и здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Ольги Абдулоевой-Баровой.

Что влияет на женскую красоту и здоровье

Женская красота и здоровье зависят от баланса половых гормонов:

эстрогенов

прогестерона

тестостерона - для девочек он тоже важен

В частности, эти гормоны отвечают:

фертильность - возможность зачать и выносить ребенка

за наш внешний вид - состояние кожи, подкожной жировой клетчатки, волосы, женский тип фигуры с выраженной грудью, талией и бедрами

за обменные процессы: обновление соединительной ткани, плотность костей и количество мышечной массы

По словам эксперта, это не просто съесть несколько продуктов "полезных для женского здоровья". Половыми гормонами управляет ряд органов и систем, которыми в свою очередь мы можем управлять многими факторами.

Состояние ЖКТ

Здесь усваиваются белки, жиры, витамины и микроэлементы, из которых затем строятся половые гормоны и благодаря которым они эффективно работают в обмене веществ.

При нарушении работы ЖКТ нарушается усвоение питательных веществ, а значит не из чего будет строить гормонам.

Работа печени и желчного

Печень производит холестерин, из которого затем строятся половые гормоны. А также производит детоксикацию отработанных гормонов и выводит их с желчью. Желчный накапливает желчь и выбрасывает ее в кишечник.

При нарушениях работы печени и желчного возраста повышается вероятность развития гормонозависимых заболеваний.

Нервная регуляция

Нервная система регулирует работу гипоталамуса, который дает команду гипофиза производить релизинг-гормоны для яичников.

Учитывая нарушение работы нервной системы, нарушается и синтез половых гормонов.

Щитовидная железа и надпочечники

Гормоны щитовидной железы, надпочечников яичников находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и взаимно регулируют работу друг друга.

Поэтому так высок процент проблем с женским здоровьем у женщин с заболеванием щитовидной железы и синдромом хронической усталости.

Что следует знать

Главный секрет в том, что не существует "женского здоровья" отдельно от нашего здоровья в целом. Отдельно от состояния ЖКТ, печени, нервной системы и всего прочего.

Только когда организм как система работает нормально, когда у нас полноценный, соответствующий нам рацион и режим, тогда женские гормоны в балансе, их количество достаточно (не много и не мало).