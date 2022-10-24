3 тривожні дзвіночки, що твої стосунки приречені на нещасливий кінець

Дзвіночок №1. Надто сильні емоції, які ти не в силах контролювати

Якщо ти розповідаєш подрузі, що після кількох зустрічей з обраницею/обранцем ти втрачаєш сон, апетит і не можеш думати ні про що інше, як тільки про об'єкт любові, - новини погані.

В період закоханості ми можемо відчувати збудження, приливи ніжної прихильності, думати про обранця/обраницю більше, ніж про інших людей. Проте це не має набирати маніакальних форм.

Надто сильні позитивні емоції, особливо якщо вони чергуються з інтенсивною тривогою, страхами, що щось піде не так, розчаруванням, можуть свідчити, що ти на порозі потенційно проблемних стосунків.

Саме так почувають себе люди з тривожною прив'язаністю. Чи ті, хто починає стосунки з маніпулятором, який грає в "холодно/гаряче". Чи ті, що схильні в подальшому впадати в співзалежність чи самому почати маніпулювати.

Проблема сильних емоцій в тому, що ми втрачаємо контроль над власною поведінкою, робимо помилки, тиснемо на партнера.

І це рідко про "довго і щасливо". Це скоріше про емоційне виснаження, неконтрольовані вчинки і життя на емоційних гойдалках.

Дзвіночок №2. Втрата інтересу до всього, крім об'єкта закоханості

В період "романтичного" початку стосунків і закоханості - це нормально, коли наша мотивація на стосунки стає дещо сильнішою, ніж все те, що цікавило нас до того. Та якщо це взагалі подавляє всі інші інтереси - новини погані.

Якщо ти "закоханий"/а настільки, що тобі фізично важко займатися звичними раніше речами і здається, що життя існує тільки у спілкуванні з об'єктом прихильності, це може свідчити про формування занадто сильної прив'язаності: коли всі наші потреби знаходять задоволення тільки через іншу людину і стосунки з нею.

З часом партнер волею неволею почне дистанціюватися, адже хто витримає стільки "щастя" одразу.

Такий тип стосунків теж не про "довго і щасливо". Це про втрату опори в житті, зацикленості на партнері та неможливості вийти зі стосунків, коли вони зіпсуються і будуть приносити біль.

Дзвіночок №3. Ти або твої близькі тебе не впізнають

Є дослідження, в якому говориться, що в період закоханості наш мозок сильно нагадує підлітковий. Формується багато нових нейронних зв'язків, які відповідають за те, щоб умовно "переписати" партнерів із врахуванням один одного.

І добре, коли це поступові позитивні зміни.

Та якщо ти фіксуєш, що робиш те, що тобі непритаманно, особливо, якщо це щось що ти раніше засуджував/ла - новини погані.

Буває, що під впливом партнера ми починаємо робити те, що нас зрештою руйнує. Наприклад, вживати наркотики, обманювати близьких, займатися тим сексом, що насправді вам огидний.

Це майже завжди про нездорове кохання, коли і нам і нашому партнеру стає байдуже на наші потреби. І таке - не про довго і щасливо", це про втрату поваги до самого себе, пристосувальництво і поігршення якості життя.