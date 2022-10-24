3 тревожных звоночка, что твои отношения обречены на несчастливый конец

Звоночек №1. Слишком сильные эмоции, которые ты не в силах контролировать

Если ты рассказываешь подруге, что после нескольких встреч с избранницей/избранником ты теряешь сон, аппетит и не можешь думать ни о чем другом, как только об объекте любви, – новости плохие.

В период влюбленности мы можем испытывать возбуждение, приливы нежной привязанности, думать об избраннике/избраннице больше, чем о других людях. Однако это не должно принимать маниакальные формы.

Слишком сильные положительные эмоции, особенно если они чередуются с интенсивной тревогой, страхами, что пойдет что-то не так, разочарованием, могут свидетельствовать, что ты на пороге потенциально проблемных отношений.

Именно так чувствуют себя люди с тревожной привязанностью. Или те, кто начинает отношения с манипулятором, который играет в "холодно/горячо". Или склонны в дальнейшем впадать в созависимость или самому начать манипулировать.

Проблема сильных эмоций в том, что мы теряем контроль над собственным поведением, совершаем ошибки, жмем на партнера.

И это редко про "долго и счастливо". Это скорее об эмоциональном истощении, неконтролируемых поступках и жизни на эмоциональных качелях.

Звоночек №2. Утрата интереса ко всему, кроме объекта влюбленности

В период "романтического" начала отношений и влюбленности – это нормально, когда наша мотивация на отношения становится несколько сильнее, чем все то, что интересовало нас до этого. Но если это вообще подавляет все остальные интересы – новости плохие.

Если ты "влюблен"/а настолько, что тебе физически тяжело заниматься привычными вещами и кажется, что жизнь существует только в общении с объектом привязанности, это может свидетельствовать о формировании слишком сильной привязанности: когда все наши потребности находят удовлетворение только через другого человека и отношения с ним.

Со временем партнер волей-неволей начнет дистанцироваться, ведь кто выдержит столько "счастья" сразу.

Такой тип отношений тоже не о "долгом и счастливом". Это о потере опоры в жизни, зацикленности на партнере и невозможности выйти из отношений, когда они испортятся и будут приносить боль.

Звоночек №3. Ты или твои близкие тебя не узнают

Есть исследование, в котором говорится, что в период влюбленности наш мозг сильно похож на подростковый. Формируется много новых нейронных связей, отвечающих за то, чтобы условно "переписать" партнеров с учетом друг друга.

И хорошо, когда это постепенные положительные перемены.

Но если ты фиксируешь, что делаешь то, что тебе неприсуще, особенно если это что-то что ты раньше осуждал/а – новости плохие.

Бывает, что под влиянием партнера мы начинаем делать то, что нас в конце концов разрушает. Например, употреблять наркотики, обманывать близких, заниматься тем сексом, который на самом деле вам отвратителен.

Это почти всегда о нездоровой любви, когда и нам и нашему партнеру становятся безразличны наши потребности. И такое – не про "долго и счастливо", это про потере уважения к самому себе, приспособленчеству и ухудшению качества жизни.