3 ризики для здоров'я від татуювань, про які важливо знати перед процедурою

Нанесення татуювань не є чимось новим, але є дуже популярним серед молоді. Однак, татуювання - це інвазивна процедура, а отже, є ймовірність ускладнень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Ризики татуювань

Інфекція

Бактеріальна інфекція є найпоширенішою та виникає через кілька днів після нанесення татуювання.

Дерматолог Сібел Фішман розповів, коли виникає рана, в яку потрапляє інфекція, то будуть такі симптоми, як біль, лихоманка, гній або відкриті виразки.

Ці види побічних ефектів є причиною звернутися до лікаря.

Більш серйозними є ВІЛ або гепатит, які можуть бути викликані неправильно простерилізованими інструментами.

Алергічна реакція

Введення барвника в шкіру може призвести до шкірної алергічної реакції. Це може статися відразу або через деякий час після татуювання.

Алергічна реакція може виглядати як екзема, яка з’являється через кілька днів або тижнів.

Деякі пігменти можуть бути забруднені нікелем, що може викликати серйозну реакцію у людей, які мають алергію на цей метал.

Крім того, деякі пігменти викликають фотоалергію. Це означає, що сонце в поєднанні з пігментами татуювань викличе алергію.

Щоб пом’якшити цей ефект, прикрийте татуювання одягом, залишайтеся в тіні та використовуйте сонцезахисний крем.

Шкірне захворювання

Певні шкірні захворювання, як-от псоріаз і плоский лишай, можуть бути спровоковані татуюванням.

Татуювання також можуть призвести до келоїдів, які є додатковою рубцевою тканиною.

Лікувати келоїди складно. Якщо ви знаєте, що схильні до одного з цих станів, не варто робити татуювання.

Що зробити перед татуюванням

Щоб захистити своє здоров'я, ось що слід зробити перед процедурою:

Будьте впевнені

Перш ніж записатися на прийом до майстра татуювань, переконайтеся, що ви обираєте спеціаліста з високою репутацією.

Вам потрібно, щоб умови були стерильними (голки, продезінфіковані поверхні, майстри татуювань у рукавичках).

Не соромтеся задавати багато питань, щоб ви були впевнені в безпеці перед процедурою.

Не робіть тату під час прийому ліків

Деякі ліки також можуть збільшити ризик кровотечі, наприклад препарати для розрідження крові. Якщо у вас раніше були тромби або ви приймаєте засоби для розрідження крові, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж робити татуювання.

Дотримуйтесь інструкцій щодо догляду після татуювання

Тату-салон, ймовірно, надасть роздатковий матеріал з інструкціями.

Прагніть ретельно очистити шкіру, зволожити та тримати татуювання якомога далі від сонця протягом кількох тижнів. Уникайте плавання та гарячих ванн під час процесу загоєння.