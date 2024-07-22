3 риска для здоровья от татуировок, о которых важно знать перед процедурой

Нанесение татуировок не является чем-то новым, но есть очень популярно среди молодежи. Однако, татуировка - это инвазивная процедура, а следовательно, есть вероятность осложнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Риски татуировок

Инфекция

Бактериальная инфекция наиболее распространена и возникает через несколько дней после нанесения татуировки.

Дерматолог Сибел Фишман рассказал, когда возникает рана, в которую попадает инфекция, будут такие симптомы, как боль, лихорадка, гной или открытые язвы.

Эти виды побочных эффектов являются причиной обратиться к врачу.

Более серьезными являются ВИЧ или гепатит, которые могут быть вызваны неправильно простерилизованными инструментами.

Аллергическая реакция

Введение красителя в кожу может привести к кожной аллергической реакции. Это может произойти сразу или спустя некоторое время после татуировки.

Аллергическая реакция может выглядеть как экзема, появляющаяся через несколько дней или недель.

Некоторые пигменты могут быть загрязнены никелем, что может вызвать серьезную реакцию у людей с аллергией на этот металл.

Кроме того, некоторые пигменты вызывают фотоаллергию. Это означает, что солнце в сочетании с пигментами татуировок вызовет аллергию.

Чтобы смягчить этот эффект, прикройте татуировку одеждой, оставайтесь в тени и используйте солнцезащитный крем.

Кожное заболевание

Определенные кожные заболевания, например псориаз и плоский лишай, могут быть спровоцированы татуировкой.

Татуировка также может привести к келоидам, которые являются дополнительной рубцовой тканью.

Лечить келоиды сложно. Если вы знаете, что подвержены одному из этих состояний, не стоит делать татуировки.

Что сделать перед татуировкой

Чтобы защитить свое здоровье, вот что следует сделать перед процедурой:

Будьте уверены

Прежде чем записаться на прием к мастеру татуировок, убедитесь, что вы выбираете специалиста с высокой репутацией.

Вам нужно, чтобы условия были стерильными (иглы, продезинфицированные поверхности, мастера татуировок в перчатках).

Не стесняйтесь задавать много вопросов, чтобы вы были уверены в безопасности перед процедурой.

Не делайте тату во время приема лекарства

Некоторые лекарства также могут увеличить риск кровотечения, например препараты для разжижения крови. Если у вас раньше были тромбы или вы принимаете средства для разжижения крови, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем делать татуировку.

Следуйте инструкциям по уходу после татуировки

Тату-салон, вероятно, предоставит раздаточный материал с инструкциями.

Старайтесь тщательно очистить кожу, увлажнить и держать татуировку как можно дальше от солнца в течение нескольких недель. Избегайте плавания и горячие ванны во время процесса заживления.