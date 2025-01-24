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3 речі, які призводять до поганої постави та проблем зі спиною

Чому виникають проблеми з поставою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Округлі плечі та згорблена постава можуть виникнути від повсякденних звичок, які шкодять спині. Виправити цю проблему можна, якщо вчасно розпочати працювати над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health Harvard.

 

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