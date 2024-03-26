Три психологічні поради, які допоможуть знайти своє покликання

Попри те, що важливість покликання може бути недооціненою, насправді розуміння своїх потреб та інтересів необхідно для комфорту у роботі та якості життя.

Про те, як знайти своє покликання і чому це варто робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал про психологію "Психологічна підтримка".

Коли та чому треба шукати покликання

Складність знайти на все життя одну конкретну професію у 21 столітті - нормальне і розповсюджене явище.

З одного боку, з диджиталізацією та постійним прогресом з'являється більше можливостей для кар'єрного розвитку: вищезгадані чинники зумовлюють появу і попит на нові креативні професії - і різноманіття ускладнює вибір.

З іншого боку, внаслідок нинішніх умов відбувається глобальна переоцінка цінностей та актуальності своєї роботи. А іноді це може бути невідповідність роботи амбіціям та прагненням.

Невизначеність призводить до нереалізації потенціалу: робота не тільки не приносить задоволення, а й видається безглуздою, немає розвитку та задоволення з непоганими результатами водночас. Зникає мотивація, підвищується втомлюваність та дратівливість.

Тоді постає потреба в визначенні пріоритетів, життєвої мети та пошуку свого покликання. Його розуміння допомагає визначити основну довготривалу діяльність, яка буде закривати не тільки фінансові, а й емоційні потреби, буде джерелом для постійного розвитку і руху вперед.

Визначення свого покликання, схильності до якоїсь справи, допоможе якнайкраще реалізувати свої вміння і максимально розкрити сильні сторони.

Як знайти своє покликання

Самостійний аналіз інтересів, цінностей та виділення сильних сторін

Справжнє покликання повинно відповідати вашим інтересам. Подумайте, в якій діяльності ви постійно покращуєте свої знання і навички, в якій галузі вам цікаво розвиватися, до чого тягнетеся.

Ваші сильні сторони розкриваються у тому, що ви робите легко, не докладаючи зусиль. Ваші природні здібності та вміння - це те, завдяки чому простіше та легше проявити себе в роботі, отримуючи приємний результат швидко.

Аналіз своїх принципів допоможе зрозуміти, яка діяльність близька (фото: Freepik)

Розпишіть для себе питання та галузі, в яких ви найбільш компетентні, допомоги в чому від вас зазвичай потребують. Робота стане для вас справою життя, якщо буде відповідати вашим цінностям - це запорука мотивації.

Спробуйте проаналізувати, якою може бути ваша місія, який внесок ви можете і хочете зробити у суспільний розвиток. Розуміння цього допоможе визначити, що мотивує вас діяти та працювати.

Після відповіді собі на ці питання, з'ясуйте, в якій галузі та професії, яка буде відповідати вашим принципам, можливо якнайкраще розкрити сильні сторони та реалізувати свої навички. Зробіть список професій та починайте робити кроки до реалізації в тому, що відповідає вищезазначеним критеріям.

Пройти тестування у психотерапевта

Перевага цього способу полягає у підтримці та допомозі фахівця. Ви можете визначити свої вподобання і бажані робочі галузі самостійно, або ж зі спеціалістом, однак психотерапевт зможе більш точно встановити оптимальні для вашої особистості професії та підібрати психокорекційні заходи у разі потреби.

Психотерапевт допоможе визначити оптимальну робочу галузь (фото: Freepik)

Заведіть щоденник для роботи

Цей метод, як і перший, допомагає наочно простежити вплив ваших інтересів та пріоритетів у робочих справах. Для цього необхідно кожного дня занотовувати зроблені за день важливі справи, кількість витраченого часу та результат.

Крім цього, варто відповісти на такі питання:

Що мотивує для цієї роботи.

Що ви відчували на початку справи, посередині та наприкінці.

Наскільки цікавою для вас була ця справа.

Чи змогли б ви виконувати це протягом значного періоду вашого життя.

Робочий щоденник допомагає візуалізувати прогрес (фото: Freepik)

Після цього проаналізуйте результати - це допоможе визначити, наскільки легкою чи складною фізично, чи емоційно для вас є певна робота, яке ваше ставлення до неї, та в чому у вас найбільший прогрес. Таким чином ви зрозумієте, яка сфера діяльності та професія найбільше підходить для вас.