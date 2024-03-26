Три психологических совета, которые помогут найти свое призвание

Несмотря на то, что важность призвания может быть недооцененной, понимание своих потребностей и интересов необходимо для комфорта в работе и качества жизни.

О том, как найти свое призвание и почему это следует делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал о психологии "Психологічна підтримка".

Когда и почему нужно искать призвание

Сложность найти на всю жизнь одну конкретную профессию в 21 веке - нормальное и распространенное явление.

С одной стороны, с диджитализацией и постоянным прогрессом появляется больше возможностей для карьерного развития: вышеупомянутые факторы обуславливают появление и спрос на новые креативные профессии - и многообразие усложняет выбор.

Кроме того, в результате нынешних условий происходит глобальная переоценка ценностей и актуальности своей работы. А иногда это может быть несоответствие работы амбициям и стремлениям.

Неопределенность приводит к нереализации потенциала: работа не только не доставляет удовольствия, но и кажется бессмысленной, нет развития и удовлетворения с неплохими результатами одновременно. Исчезает мотивация, повышается утомляемость и раздражительность.

Тогда возникает потребность в определении приоритетов, жизненных целей и поиске своего призвания. Его понимание помогает определить основную долговременную деятельность, которая будет закрывать не только финансовые, но и эмоциональные потребности, будет являться источником для постоянного развития и движения вперед.

Определение своего призвания, склонности к какому-либо делу поможет лучше реализовать свои умения и максимально раскрыть сильные стороны.

Как найти свое призвание

Самостоятельный анализ интересов, ценностей и выделение сильных сторон

Настоящее призвание должно отвечать вашим интересам. Подумайте, в какой деятельности вы постоянно улучшаете свои знания и навыки, в какой отрасли вам интересно развиваться, к чему тянетесь.

Ваши сильные стороны раскрываются в том, что вы делаете легко, не прилагая усилий. Ваши естественные способности и умения - это то, благодаря чему проще и легче проявить себя в работе, получая приятный результат быстро.

Анализ своих принципов поможет понять, какая деятельность близка (фото: Freepik)

Распишите для себя вопросы и отрасли, в которых вы наиболее компетентны, помощи в чем от вас обычно нуждаются. Работа станет для вас делом жизни, если будет соответствовать вашим ценностям - это залог мотивации.

Попытайтесь проанализировать, какой может быть ваша миссия, какой вклад вы можете и хотите внести в общественное развитие. Понимание этого поможет определить, что мотивирует вас действовать и работать.

После ответа на эти вопросы, выясните, в какой отрасли и профессии, которая будет соответствовать вашим принципам, возможно как можно лучше раскрыть сильные стороны и реализовать свои навыки. Сделайте список профессий и начинайте делать шаги к реализации в том, что соответствует вышеуказанным критериям.

Пройти тестирование у психотерапевта

Преимущество этого способа заключается в поддержке и помощи специалиста. Вы можете определить свои предпочтения и желаемые рабочие отрасли самостоятельно или со специалистом, однако психотерапевт сможет более точно установить оптимальные для вашей личности профессии и подобрать психокоррекционные меры в случае необходимости.

Психотерапевт поможет определить оптимальную рабочую отрасль (фото: Freepik)

Заведите дневник для работы

Этот метод, как и первый, помогает наглядно проследить влияние ваших интересов и приоритетов в рабочих делах. Для этого необходимо каждый день записывать сделанные за день важные дела, количество потраченного времени и результат.

Кроме этого, следует ответить на следующие вопросы:

Что мотивирует к этой работе.

Что вы чувствовали в начале дела, посредине и в конце.

Насколько интересно для вас было это дело.

Смогли бы вы делать это в течение значительного периода вашей жизни.

Рабочий дневник помогает визуализировать прогресс (фото: Freepik)

После этого проанализируйте результаты - это поможет определить, насколько легкая или сложная физически, или эмоционально для вас определенная работа, каково ваше отношение к ней, и в чем у вас наибольший прогресс. Таким образом вы поймете, какая сфера деятельности и профессия наиболее подходит для вас.