Псують все: 3 популярних міфи про правильне харчування, які потрібно ігнорувати

"Сіль - це біла смерть"

За словами експерта, сама по собі сіль є корисним мікроелементом, який повинен надходити щодня в раціон. Проблемою це стає, якщо перевищувати норму споживання щоденно.

Добова норма солі 5 г, а не так як звикли споживати люди по 12 г за добу, що перевищує норму у 2,5 раза.

Перевищуючи норму людина наражає себе на гіпертонію та проблемам з серцево-судинною системою.

"Було б легко все, якби можна було відстежувати, скільки солимо їжу протягом дня", - написав тренер.

Однак, більшість страв та продуктів, які усі споживають на 3/9 вже містять у своєму складі сіль. Виробники можуть не вказувати кількість солі в продукті і відповідно людина не знає, скільки споживає за добу.

Експерт рекомендує солити страви після приготування, а не під час, оскільки під час ви будете солити і солити і в результаті уявлення не будете мати, скільки солі у вас в тарілці.

"Чим менше спецій - не смачно, але корисніше"

Якщо мова йде про приправи типу "мівіни" та соуси, де в складі підсилювачі смаку, цукор, сиропи і купа іншого непотребу - це правда.

Але якщо мова йде про сіль, перець, зелень, трави, то це все натуральні продукти. Тому, чим більше і різноманітніші спеції, тим смачніша та корисніша страва.

Люди, які слідкують за своєю фігурою харчуються різноманітніше та смачніше, ніж ті, що не слідкують за тим, що їдять.

"Фреші та смузі - це здорове харчування"

Насправді нічого здорового в цих напоях немає.

Фреш містить вода з цукром, трішки вітамінів, але найкорисніше - клітковину викинули в смітник.

Хочеш отримати користь з фруктів, ягід - зʼїжте цільними їх, жуйте, а не вичавлюйте з них соки.

Смузі кращі за фреші, оскільки там зберігається клітковина.

"Але смузі все одно гірше насичує, ніж якби ви зʼїли цілий фрукт або ягоди. Так як чим більш подріблений продукт, тим легше і швидше перетравлює його організм", - йдеться у повідомленні.

Якщо хочете смузі, то краще зробити його з овочів і зелені, а не фруктів чи ягід.