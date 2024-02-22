3 признака, что ваши отношения приносят только боль

Отношения далеко не всегда дарят нам счастье и радость, иногда это бывает больно и невыносимо, но люди не расходятся, потому что еще верят в свое общее будущее. Однако есть 3 признака, что кроме боли в ваших отношениях нет ничего.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология.ua" в Instagram.

Отсутствие самосознания

Если человек не понимает своих темных сторон и не осознает, как его поступки влияют на окружающих, это как яркий билборд к тому, что перед вами может быть путь к токсичным отношениям. Газлайтинг, манипуляции и игры с негативными проекциями, нарушающие этику и мораль - это лишь малая часть, которую может не заметить человек без личных здоровых границ.

На что следует обратить внимание сразу:

Завышенная самооценка

Лицо может виртуозно расхваливать себя и свои подвиги, не замечая, что это подсказывает о глубокой недооценке самой себя, хотя при этом она может выглядеть как настоящий ковбой.

Игнорирование сигналов партнера

Равнодушие к говорящему и показывающему партнеру может свидетельствовать не только об отсутствии самосознания, но и, в крайних случаях, о скрытых признаках социопатии, где эмпатия становится редким гостем.

Неспособность признать свои ошибки

Отказ признавать свои косяки и извиняться может быть сигналом недостатка самопонимания, а возможно, и нарциссизма или других серьезных отклонений, которые лучше обнаружить заранее.

Нереальные ожидания

Если человек в отношениях строит хитроумные фантазии, не соответствующие реальности, это может свидетельствовать о недостатке взрослости в эмоциональном плане, отсутствии границ с родителями и токсической зависимости.

Перевод своих проблем на партнера

Обвинять своего партнера в своих собственных бедах, обходя собственную ответственность - признак не только отсутствия самосознания, но и чрезвычайно токсического поведения.

Признаки приносящих боль (фото: Freepik)

Упреки и чувство вины

Те, кто склонен держать оскорбления и ценит свое его выше, чем честное обсуждение конфликтов, могут оказаться бурей в ваших отношениях. Токсический стыд, который они чувствуют относительно себя, иногда становится мраком, охватывающим и вас - вами манипулируют.

Жертвы и спасатели

Отношения должны быть взаимным обменом энергии, но когда кто-то вовлекается в роль постоянного спасателя или бесконечной жертвы, равновесие нарушается. Лучше избегать этой токсичной динамики и стремиться к взаимному уважению и равноправию.

Эти три красных флага - не просто предупреждение, а шанс уберечь себя от потенциального разрушения. Помните, что отношения должны быть источником радости, а не только ареной для страданий. Смело обращайте внимание на эти сигналы, чтобы ваш путь в любви был ярким, светлым и не токсичным.