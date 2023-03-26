3 признака, что проблемы в отношениях создаете именно вы

Люди склонны винить в различных проблемах кого угодно, но только не себя. А в личных отношениях большинство считает, что причиной проблем являются обстоятельства и партнер. Но часто бывает так, что мы самостоятельно создаем проблемы - своими действиями или мышлением. И что самое сложное - мы это делаем неумышленно и не отдаем себе в этом отчет.

Какие три признака могут указывать на то, что причина проблем может быть в вас, рассказал психолог Марк Трэверс.

Вы слишком идеализируете партнера

По сути, вы воспринимаете человека не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким бы вы хотели его видеть. И на этом пути можно зайти настолько далеко, что потеряется всякая связь с реальностью. А также понимание - что же на самом деле происходит в отношениях.

Чрезмерная идеализация партнера, возвышение его на пьедестал - признак заниженной самооценки, самоуважения, неуверенности в себе. А это является серьезным препятствием для выстраивания здоровых, гармоничных, равноправных, сбалансированных отношений.

Готовность поступиться своими моральными принципами ради сохранения отношений, склонность эмоционально зависеть от поведения и настроения другого человека, возложение нереалистично больших ожиданий на любого, кто проявил к вам интерес - все это ни к чему хорошему обычно не приводит.

Вы пытаетесь построить отношения с тем, кто недавно пережил разрыв

Это может говорить о том, что у вас есть склонность нарушать личные границы, не давать людям того личного времени и пространства, в которых они нуждаются. Есть очень простые способы понять, готов ли человек к новым отношениям: обратите внимание, как часто ваш потенциальный партнер упоминает бывшего (или бывшую) в разговорах.

Если это происходит часто, то судя по всему, не все раны зажили, и человек переполнен воспоминаниями. Особенно, если он говорит о предыдущем партнере в негативном ключе - это означает, что либо он еще не готов двигаться дальше, либо он сам виноват в разрыве и сильно сожалеет.

Вы думаете, что совместный секс - это уже серьезные отношения

Тот факт, что вы провели вместе одну ночь или же занимаетесь сексом время от времени, не означает, что вы уже пара. Если вы хотите перевести отношения с этим человеком на новый уровень, то не стоит искусственно нагнетать ситуацию.

Отношения должны развиваться естественным путем, запаситесь терпением и работайте спокойно в этом направлении - разделяйте общие интересы, больше общайтесь, чаще проводите время в компании друг друга вне спальни.