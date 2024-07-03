3 незвичайні рецепти з кабачків, які здивують навіть досвідчених кулінарів

Соте з кабачків та грибів

Соте з кабачків та грибів (колаж: РБК-Україна)

Для приготування соте - тушкованих овочів - за цим рецептом потрібні наступні інгредієнти:

кабачки (невеликі) - 2 шт.;

печериці - 250-300 г;

оливкова олія - 2 ч. л.;

свіжий базилік - 5-7 листочків;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати соте з кабачків та грибів

Помийте кабачок, печериці та базилік. Зачекайте, доки з них стече рідина, потім наріжте кабачок соломкою, а печериці - скибками. Базилік подрібніть ножем.

У великій пательні розігрійте олію на сильному вогні. Всипте кабачок і смажте, помішуючи, протягом 2 хвилин.

Після цього додайте гриби та базилік - і готуйте, помішуючи, до розм'якшення і випаровування рідини. Готове соте з кабачків посоліть та поперчіть до смаку.

Лазанья з кабачком

Лазанья з кабачком (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цієї ситної страви, треба ці продукти:

кабачки - 3 шт.;

оливкова олія - 60 мл;

часник - 6 зубчики;

томатна паста - 700 г;

сир рикота - 450 г;

моцарела -350 г;

сиру Пекоріно Романо - 225 г;

свіжий базилік - 60-70 г;

лимонна цедра - 1 ч. л.;

яйце - 1 шт.;

сіль - 0,5 ч. л.;

чорний перець - до смаку.

Як готувати лазанью з кабачком

Помийте кабачки і базилік, зелень подрібніть. Сир натріть на тертці - за бажанням, можна брати один вид сиру, вагою як сумарна вага різних сирів. Часник очистьте і розчавіть.

Приготуйте соус - нагрійте олію в каструлі на середньому вогні. Додайте 2/3 часнику і обсмажте до появи аромату.

Додайте томатну пасту і сіль і тушкуйте на слабкому вогні, протягом приблизно 30 хвилин. Посоліть і поперчіть соус за потреби, потім зніміть з вогню.

Тим часом розріжте кабачок навпіл впоперек, а потім тонко наріжте кожну частину вздовж на пластинки завтовшки 1 см. Покладіть скибочки кабачка в друшляк, притрусіть сіллю і поставте над раковиною або мискою для стікання рідини на 15 хвилин.

В цей час розігрійте духовку до 230 градусів. Застеліть деко пергаментом, розкладіть кабачки і запікайте протягом 20-30 хвилин.

В цей час приготуйте начинку - змішайте лимонну цедру з 2/3 кожного сиру, рештою часнику, 2/3 базиліку та яйцем.

Вийміть кабачки з духовки. Змастіть невелику форму для запікання маслом, викладіть невелику частину томатного соусу так, щоб він дуже тонко покрив дно форми. Викладіть пластинки кабачка у два ряди.

Рівномірно викладіть половину начинки, посипте базиліком і полийте соусом. Зверху присипте сиром - і повторіть кроки.

Випікайте лазанью до утворення пухирців і золотисто-коричневого кольору, протягом 40-50 хвилин, зменшивши температуру духовки до 190 градусів. Дайте страві охолонути 10 хвилин, потім посипте базиліком, що залишився.

Піца на кабачковій основі

Піца на кабачку (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати цю ситну закуску, потрібні:

кабачки (середнього розміру) - 4 шт.;

пепероні - 75 г;

оливки без кісточок - 75-80 г;

печериці - 2-3 шт.;

томатний соус маринара - 250 г;

пармезан - 50 г;

моцарела - 200 г;

червоний перець - до смаку.

Як готувати піцу на кабачкових слайсах

Розігрійте духовку до 200 градусів. Кабачки помийте і розріжте навпіл уздовж, обережно вийміть м'яку частину, залишаючи оболонку товщиною 1-1,5 см, сформувавши "човники" з кабачків.

Посипте розрізані кабачки сіллю, переверніть їх на тарілку або деко і відставте вбік, щоб вони випустили рідину, приблизно на 10 хвилин.

Тим часом приготуйте начинку. Наріжте пепероні на скибочки. Замість пепероні можна використати бекон, салямі або шинку.

Оливки розрізати на 4 частини, а печериці промийте і наріжте на тонкі скибочки. Висушіть кабачки чистим кухонним рушником або паперовими рушниками.

Застеліть деко пергаменто,м і викладіть кабачки зрізом догори. Рівномірно розподіліть соус, зверху викладіть моцарелу. Розкладіть на сир пепероні, оливки та гриби. Зверху рівномірно посипте пармезаном, за бажанням додавши перець.

Запікайте таку піцу, поки кабачки не стануть м'якими, а сир не розплавиться і не підрум'яниться, приблизно протягом 15-20 хвилин.