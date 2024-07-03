3 необычные рецепты из кабачков, которые удивят даже опытных кулинаров

Самое известное блюдо, в котором используют кабачок - безусловно, рататуй. Но кроме него существует много интересных блюд - пасты, запеканки и даже десерты - которые можно приготовить из кабачка.
О том, какие необычные блюда можно приготовить из кабачков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Соте из кабачков и грибов (коллаж: РБК-Украина)
Для приготовления соте - тушеных овощей - по этому рецепту нужны следующие ингредиенты:
Как готовить сотое из кабачков и грибов
Помойте кабачок, шампиньоны и базилик. Подождите, пока с них стечет жидкость, затем нарежьте кабачок соломкой, а шампиньоны - ломтиками. Базилик измельчите ножом.
В большой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне. Всыпьте кабачок и жарьте, помешивая, в течение 2 минут.
После этого добавьте грибы и базилик - и готовьте, помешивая, к размягчению и испарению жидкости. Готовое сотое из кабачков посолите и поперчите по вкусу.
Лазанья с кабачком (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления этого сытного блюда нужно эти продукты:
Как готовить лазанью с кабачком
Помойте кабачки и базилик, зелень измельчите. Сыр натрите на терке - по желанию, можно брать один вид сыра, весом как суммарный вес разных сыров. Чеснок очистьте и раздавите.
Приготовьте соус - нагрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте 2/3 чеснока и обжарьте до появления аромата.
Добавьте томатную пасту и соль и тушите на слабом огне в течение примерно 30 минут. Посолите и поперчите соус при необходимости, затем снимите с огня.
Тем временем разрежьте кабачок пополам поперек, а затем тонко нарежьте каждую часть вдоль пластинок толщиной 1 см. Положите ломтики кабачка в дуршлаг, посыпьте солью и поставьте над раковиной или миской для стекания жидкости на 15 минут.
В это время разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментом, разложите кабачки и запекайте в течение 20-30 минут.
В это время приготовьте начинку - смешайте лимонную цедру с 2/3 каждого сыра, остальным чесноком, 2/3 базилика и яйцом.
Выньте кабачки с духовки. Смажьте небольшую форму для запекания маслом, выложите небольшую часть томатного соуса так, чтобы он очень тонко покрыл дно формы. Выложите пластинки кабачка в два ряда.
Равномерно выложите половину начинки, посыпьте базиликом и полейте соусом. Сверху присыпьте сыром - и повторите шаги.
Выпекайте лазанью до образования пузырьков и золотисто-коричневого цвета, в течение 40-50 минут, снизив температуру духовки до 190 градусов. Дайте блюду остыть 10 минут, затем посыпьте оставшимся базиликом.
Пицца на кабачке (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить эту сытную закуску, нужны:
Как готовить пиццу на кабачковых слайсах
Разогрейте духовку до 200 градусов. Кабачки помойте и разрежьте пополам вдоль, осторожно извлеките мягкую часть, оставляя оболочку толщиной 1-1,5 см, сформировав "челноки" из кабачков.
Посыпьте разрезанные кабачки солью, переверните их на тарелку или противень и отставьте в сторону, чтобы они выпустили жидкость примерно на 10 минут.
Тем временем приготовьте начинку. Нарежьте пепперони на ломтики. Вместо пепперони можно использовать бекон, салями или ветчину.
Оливки разрезайте на 4 части, а шампиньоны промойте и нарежьте на тонкие ломтики. Высушите кабачки чистым кухонным полотенцем или бумажными полотенцами.
Застелите противень пергаментом, и выложите кабачки срезом вверх. Равномерно распределите соус, сверху выложите моцареллу. Разложите на сыр пепперони, оливки и грибы. Сверху равномерно посыпьте пармезаном, по желанию добавив перец.
Запекайте такую пиццу, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не расплавится и не подрумянится, примерно в течение 15-20 минут.
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При написании материала использовались следующие источники: EatingWell, The Kitch.