Топ-3 наймістичніші будівлі Києва з дивовижною архітектурою та моторошною історією

Дім із котами

Химерний будинок на вул. Гоголівській, 23, збудували в 1909 році на замовлення полковника Федора Ягимовського.

Споруда виконана в стилі модерн із готичними мотивами, а фасад оздоблений ліпниною з рослинними елементами, закрученими дашками та містичними фігурами.

За легендою, сови символізують мудрість, а коти охороняють будинок від злих намірів "чорта", фігура якого розташована у верхній частині будівлі.

Харизматичний "чорт" на будинку Ягимовського завжди привертав увагу (фото: Вікіпедія)

Через незвичайний дизайн будинок оповитий легендами. За однією з них, чорт є частиною містичного трикутника, на вершинах якого також горгулья на вул. Велика Житомирська, 8, та будинок із химерами Городецького, а в центрі трикутника знаходиться Софія Київська.

Інша легенда розповідає, що в готичній башті будинку жила красива дівчина, яку викрала чаклунка й хотіла продати відьмаку. Оскільки той не віддав їй обіцяні скарби, чаклунка перетворила дівчину на білу кішку (фото: Gazeta.ua)

Дім Якіма Сулими

Купець Якім Сулима розпочав будівництво особняка на вул. Лютеранській у 1833 році, але помер у 1840-му, незадовго до завершення будівництва. Після його смерті маєток успадкувала вдова Уляна, яка невдовзі вийшла заміж за генерала Миколу Ловцова.

За легендою, після весілля Уляни в будинку почали відбуватися містичні події, а у вікнах бачили білу фігуру.

У 1859 році в будинку відкрився притулок для малозабезпечених городян та учнів Фундуклеївської гімназії.

У 1866 році в лівому крилі будинку побудували церкву Олександра Невського, що, за легендою, заспокоїло дух Сулими.

Ось та сама церква Олександра Невського (фото: Wikimapia.org)

У 1896 році через незрозумілі причини в маєтку сталася пожежа морозної ночі. Вогонь знищив дерев'яну частину будинку, а від кам'яної залишилися лише руїни. Містяни запевняли, що у полум'ї бачили світлу фігуру Сулими. Пізніше палац вдалося реставрувати.

З приходом радянської влади церква була зруйнована, а в приміщеннях будинку облаштували комунальні квартири.

Наразі в будинку на Лютеранській, 16, розташовані офісні приміщення, приватна клініка та житлові квартири (фото: Gazeta.ua)

Замок Барона

Садиба на вул. Ярославів Вал, 1, є однією з найнезвичайніших споруд у Києві. Будівля відома як "Замок барона", але це історична помилка, оскільки будинок барона Штейнгеля знаходиться поруч.

Фасад замку прикрашають горгульї, що надає будівлі моторошного вигляду, але демонів і привидів там немає (фото: Вікіпедія)

Спочатку на цьому місці у 1852 році збудували двоповерховий будинок, який належав Ганні Калиті. Після її смерті у 1890 році маєток успадкували діти, а потім його придбав поміщик Михайло Підгорський. Підгорський вирішив знести стару будівлю і збудувати середньовічний замок за проєктом Миколи Добачевського. У 1898 році на першому поверсі відкрили кондитерську, а з 1912 року - кінотеатр.

З приходом радянської влади в будинку були комунальні квартири, а зараз там розташований офіс (фото: Gazeta.ua)