3 листопада - день Ганни: що категорично не можна робити цього дня, прикмети

Що потрібно зробити в день Ганни

У народі цей дуже любили вживати ягоди: брусницю, журавлину, морошу. З них робили різні страви, а особливо кисіль.

Також виносили молоко надвір уночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром і подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.

Сьогодні можна було сходити до знахарів та чаклунів. Люди намагалися зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.

У цю дату вважалося гарною прикметою перед виходом з дому прочитати молитву, щоб біда в дорозі не сталася.

Головні прикмети 3 листопада

Хмари летять низько до морозів

Увечері вдарив мороз – зима буде теплою

Зранку мороз вдарив – випаде багато снігу

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалось, то наступний рік буде важким та неврожайним

Дим із димаря стовпом йде – до морозної погоди

Дрова сильно тріщать у грубці – до негоди

Що не можна робити у цей день

Сваритися та виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. Не рекомендується пускати до будинку незнайомців, інакше протягом тижня доведеться спілкуватися з неприємними особами.

Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Хто сьогодні святкує іменини:

Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.

Не забудьте привітати цих людей із Днем ангела!