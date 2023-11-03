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3 листопада - день Ганни: що категорично не можна робити цього дня, прикмети

3 листопада - день святої Ганни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

3 листопада православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобної Ганни. Вона була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. У народі цей день називали Ганна Холодна, бо саме з цієї дати починалися холоди.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Що потрібно зробити в день Ганни

У народі цей дуже любили вживати ягоди: брусницю, журавлину, морошу. З них робили різні страви, а особливо кисіль.

Також виносили молоко надвір уночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром і подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.

Сьогодні можна було сходити до знахарів та чаклунів. Люди намагалися зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.

У цю дату вважалося гарною прикметою перед виходом з дому прочитати молитву, щоб біда в дорозі не сталася.

Головні прикмети 3 листопада

  • Хмари летять низько до морозів
  • Увечері вдарив мороз – зима буде теплою
  • Зранку мороз вдарив – випаде багато снігу
  • Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалось, то наступний рік буде важким та неврожайним
  • Дим із димаря стовпом йде – до морозної погоди
  • Дрова сильно тріщать у грубці – до негоди

Що не можна робити у цей день

Сваритися та виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. Не рекомендується пускати до будинку незнайомців, інакше протягом тижня доведеться спілкуватися з неприємними особами.

Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Хто сьогодні святкує іменини:

Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.

Не забудьте привітати цих людей із Днем ангела!

 

 

Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік.

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