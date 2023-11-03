3 листопада - день Ганни: що категорично не можна робити цього дня, прикмети

3 листопада православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобної Ганни. Вона була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. У народі цей день називали Ганна Холодна, бо саме з цієї дати починалися холоди.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
У народі цей дуже любили вживати ягоди: брусницю, журавлину, морошу. З них робили різні страви, а особливо кисіль.
Також виносили молоко надвір уночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром і подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.
Сьогодні можна було сходити до знахарів та чаклунів. Люди намагалися зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.
У цю дату вважалося гарною прикметою перед виходом з дому прочитати молитву, щоб біда в дорозі не сталася.
Сваритися та виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. Не рекомендується пускати до будинку незнайомців, інакше протягом тижня доведеться спілкуватися з неприємними особами.
Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.
Не забудьте привітати цих людей із Днем ангела!
Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік.
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