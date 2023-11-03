3 ноября - день Анны: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

3 ноября православные христиане в Украине почитают память преподобной Анны. Она являлась дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. В народе день называли Анна Холодная, так как именно с этой даты приходили холода.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В народе в этот очень любили употреблять ягоды: бруснику, клюкву, морошу. Из них делали разные блюда, а особенно делали кисель.
Также выносили молоко на улицу ночью, оно замерзало, люди стригли его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Выходило что-то вроде мороженого.
Сегодня можно было сходить к знахарям и колдунам. Люди пытались снять порчу и сглаз и считали, что именно сегодня это получится.
В эту дату считалось хорошей приметой перед выходом из дома прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.
Ссориться и выходить из дома без особой нужды, желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу. Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.
Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.
Не забудьте поздравить этих людей с Днем ангела!
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