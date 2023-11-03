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3 ноября - день Анны: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

3 ноября - день святой Анны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

3 ноября православные христиане в Украине почитают память преподобной Анны. Она являлась дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. В народе день называли Анна Холодная, так как именно с этой даты приходили холода.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что нужно сделать в день Анны

В народе в этот очень любили употреблять ягоды: бруснику, клюкву, морошу. Из них делали разные блюда, а особенно делали кисель.

Также выносили молоко на улицу ночью, оно замерзало, люди стригли его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Выходило что-то вроде мороженого.

Сегодня можно было сходить к знахарям и колдунам. Люди пытались снять порчу и сглаз и считали, что именно сегодня это получится.

В эту дату считалось хорошей приметой перед выходом из дома прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.

Главные приметы 3 ноября

  • Облака летят низко – к морозам
  • Вечером ударил мороз – зима будет теплой
  • Утром мороз ударил – выпадет много снега
  • Если снег лежит, а листья еще не на всех деревьях осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным
  • Дым из дымовой трубы столбом идет – к морозной погоде
  • Дрова сильно трещат в печке – к непогоде

Что нельзя делать в этот день

Ссориться и выходить из дома без особой нужды, желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу. Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Кто сегодня празднует именины:

Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.

Не забудьте поздравить этих людей с Днем ангела!

 

 

Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

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