3 кроки для правильного розвитку емоцій у дитини: уникайте частих помилок всіх батьків

Чому виховання емоцій важливе

Пригадуєте фрази з нашого дитинства, які можна почути й зараз на кожному кроці: "Не плач, бо люди побачать", "Не кричи, бо що інші скажуть", "Не ний, ти не вдома", "Хлопчики не плачуть", "Ти ж дівчинка, не поводься так"?

Наші батьки вважали, що роблять найкраще для своєї дитини та виховують в ній терпіння, вміння опановувати емоції. Але насправді нас навчили заганяти їх глибоко усередину, тримати їх там в собі, створюючи цілу низку комплексів.

А ще таке виховання призводить до того, що у дорослому віці людина не вміє поділитися власними почуттями навіть з найближчими людьми, не готова до спілкування з фахівцями та вважається "емоційно закритою".

Виховання та навчання дитини починається, як тільки вона з'являється на світ. Вона відчуває любов, піклування, чує добрі слова та формує звички. Це все відбувається під час годування, сну, спілкування.

Емоційна освіта - це голос, який дає дитині заохочення та підтримки, дарує відчуття безпеки у кожному зробленому кроці, підтримку, яка вчить вставати після кожного падіння.

З 8 років у дітей з'являється самоусвідомлення та розуміння того, що таке світ навколо. Вони вже мають відчуття справедливості, розуміють, що правильно, а що - ні. Саме з цього моменту поступово формується особистість та інтереси дитини.

І емоції дитини виходять у світ з більшою цікавістю, а завдання батьків - забезпечити підтримку, незалежність та щоденну любов.

Як допомогти дитині розвивати емоції

Самосвідомість

Діти мають рости так, щоб у майбутньому стати найкращою з можливих версій самих себе. Тобто, вони мають добре знати свій потенціал та обмеження.

Для цього батьки мають пояснити важливість усього, що вони роблять для себе, навчити бути незалежними, щоб вони знали свої слабкі та сильні сторони.

Треба бути обережними з можливою гіперопікою, бо з нею дитина виросте не відповідальною або буде мати погану самооцінку. Дозвольте їй дорослішати та підтримуйте на кожному кроці.

Не забувайте, що кожного разу, коли дитина робить помилку, не потрібно її карати, а навпаки - пояснити, у чому була помилка і як зробити наступного разу все краще.

Коли дитина не розуміє своїх емоцій та випускає їх назовні - намагайтеся пояснити, що це за емоція, чому вона виникла і що з нею робити далі. Дитина має усвідомлювати, що з нею відбувається.

Давайте обов'язки

Емоційно зріла людина має вміти відповідати за свої вчинки. Вона не залежить від інших і вірить у власні можливості. У міру того, як дитина дорослішає, їй потрібно давати більше обов'язків.

Вона повинна навчитися, що життя - це не тільки права та свободи, а й відповідальність за власні дії, яка й дарує незалежність.

Навчіть бути щасливими та приймати розчарування

З раннього віку діти повинні розуміти, що не завжди можна отримати все й відразу. Щоразу, коли вони отримують відмову, вони не повинні реагувати так, ніби настав кінець світу.

Наприклад, ваш 8-річний син просить дорогий смартфон. Звісно, він ще замалий для нього, і ви це йому пояснюєте. Але чітко, з повагою та аргументацією.

Якщо дитина спалахує гнівом, б'є меблі та кричить - вона не навчилася приймати розчарування. З часом це може спричинити багато негараздів у житті. Однак при правильному підході ситуацію можна роз'яснити спокійно.

Вчіть дитину бути щасливою від того, що вона має вже і зараз, але при цьому не придушуйте бажання досягати більшого.