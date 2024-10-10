"Будь обережним", "Ти в порядку": які щоденні фрази батьків можуть нашкодити дитині

Спілкування з дитиною потребує більш ретельно підібраних фраз, бо навіть загальні "Поспіши" або "Ти в порядку", можуть зашкодити. Є такі слова, які батьки говорять щодня і навіть не замислюються, що вони шкодять дитині.

Які фрази не варто казати дитині та чому вони можуть зашкодити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parents.

Ти в порядку

Коли дитина подряпає коліно і почне заливатися сльозами, ви починаєте її вмовляти, що насправді подряпина не така вже й велика і що з дитиною все гаразд. Але такі слова можуть пригнічувати дитину і погіршити її самопочуття.

"Ваша дитина плаче, бо вона не в порядку", - пояснює дитячий психолог доктор Джен Берман.

У цей момент ви можете допомогти своїй дитині, показавши їй, як зрозуміти свої емоції та як з ними справлятися, а не ігнорувати їх.

Спробуйте обійняти дитину та визнати, що вони відчувають. Скажіть щось на кшталт: "Це було страшне падіння". Потім спитайте, чи хочуть вони перев'язку, пластир чи поцілунок - чи все одразу.

Поспішай

Ваша дитина капризує за сніданком, наполягає на тому, щоб зав'язати самостійно кросівки (хоча це ще не дуже вдається) і ризикує спізнитися до школи. За словами доктора психології Лінди Акредоло, підштовхування до руху створює для дитини зайвий стрес.

Спробуйте зробити тон м'якше і зверніться до дитині більш лагідною фразою. Це надсилає дитині повідомлення, що ви двоє і ви в одній команді, і вдвох намагаєтеся досягти однієї мети.

Ви можете переформулювати це як завдання, яке потрібно виконати вам обом, і обов'язково запитайте, чи потрібна дитині допомога з чимось, що заважає збиратися швидше.

Я на дієті

Якщо ваша дитина щодня бачить, як ви стаєте на ваги, і чує, як ви говорите про їжу у зв'язку зі своїм зовнішнім виглядом, у неї може виникнути нездоровий образ свого тіла.

Натомість ви можете розглядати їжу як важливий компонент енергії та харчування. Уникайте використовувати їжу як винагороду та обговорювати їжу у зв'язку зі своїм зовнішнім виглядом.

Варто також припинити маркувати продукти як "хороші" або "погані". Це допоможе вашій дитині розвинути здорові стосунки з їжею та може запобігти розвитку розладу харчової поведінки.

Ми не можемо собі цього дозволити

Легко сказати: "ми не можемо собі цього дозволити", коли ваша дитина просить у вас нову іграшку. Але це за словами Джейн Перл, авторки книги "Діти та гроші", може означати для дитини, що ви не контролюєте свої фінанси.

Виберіть альтернативний спосіб донести до дитини ту саму ідею, наприклад: "Ми не збираємося це купувати, бо економимо гроші на важливіші речі".

Якщо ж дитина наполягає на обговоренні, то у вас ідеальний шанс поговорити про те, як складати бюджет і розпоряджатися грошима. Ви навіть можете допомогти їй навчитися складати бюджет, пропонуючи гроші за роботу по дому та показуючи, як розпоряджатися коштами.

Не розмовляй з незнайомцями

Для маленької дитини це важка концепція. Навіть якщо людина незнайома, вони не завжди можуть сприймати її як незнайомця, якщо вона добра. Крім того, діти можуть неправильно сприйняти це правило і сприйняти вороже представників служб надзвичайних ситуацій, поліцію та лікарів.

Замість того, щоб попереджати про всіх незнайомців, обговоріть певні сценарії. Наприклад, що буде робити дитина, якщо незнайомий чоловік запропонує цукерки та підвезти додому. Попросіть дитину пояснити, що вона буде робити. І коли ви дізнаєтеся, як він впорається з такою ситуацією, ви зможете дати чіткі поради та алгоритм дій.

А ще дуже важливо розповісти дитині про дорослих, яким можна довіряти, або про людей, до яких можна звернутися у біді - наприклад, вчителя, сусіда, продавця у магазині.

Будь обережним

Якщо ви говорите це, коли дитина балансує на решітці, то ймовірність того, що дитина впаде, підвищується.

"Ваші слова відволікають їх від того, що вони роблять", - пояснює Дебора Карлайл, автор книги "Дитина знає краще".

Якщо ви відчуваєте занепокоєння, підійдіть ближче, щоб бути поруч, якщо вони впадуть. Дозвольте їм вберегти свою зосередженість і надати підтримку, якщо це необхідно.

Якщо не закінчиш вечерю - будеш без десерту

Уникайте говорити такі фрази під час вечері, оскільки це підвищує сприйняття дитиною цінності частування та зменшує її задоволення від самої їжі.

Доктор медичних наук та психолог Девід Людвіг пояснює, що їжу не можу пропонувати як винагороду або відмовлятися від неї як покарання. Прищеплюючи своїм дітям таке мислення, ви налаштовуєте їх на нездорові харчові звички.

Краще скажіть так: "Спочатку ми їмо вечерю, потім ми їмо десерт". Зміна формулювання незначна, але такі слова мають набагато позитивніший вплив на вашу дитину.

Дозволь мені допомогти

Коли ваша дитина намагається побудувати замок з блоків або закінчити головоломку, бажання їй допомогти - це нормально.

"Якщо ви кинетеся занадто рано, це може підірвати незалежність вашої дитини. Замість цього поставте уточнюючі запитання, щоб допомогти розв'язати проблему: "Як ти думаєш, тут потрібно велику частину чи маленьку? Чому ти так думаєш? Давай спробуємо", - пояснює професор психології Мірна Шуре.

Такий підхід не тільки сприятиме розвитку їхньої незалежності, а й зміцнить впевненість у собі.