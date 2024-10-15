3 шага для правильного развития эмоций у ребенка: избегайте частых ошибок всех родителей

Почему воспитание эмоций важно

Помните фразы с нашего детства, которые можно услышать и сейчас на каждом шагу: "Не плачь, потому что люди увидят", "Не кричи, потому что другие скажут", "Не ной, ты не дома", "Мальчики не плачут", "Ты же девочка, не веди себя так"?

Наши родители считали, что делают лучше для своего ребенка и воспитывают в нем терпение, умение овладевать эмоциями. Но на самом деле нас научили загонять их глубоко внутрь, держать их там в себе, создавая целый ряд комплексов.

А еще такое воспитание приводит к тому, что во взрослом возрасте человек не умеет поделиться собственными чувствами даже с самыми близкими людьми, не готов к общению со специалистами и считается "эмоционально закрытым".

Воспитание и обучение ребенка начинается, как только он появляется на свет. Он чувствует любовь, заботу, слышит добрые слова и формирует привычки. Это все происходит во время кормления, сна, общения.

Эмоциональное образование - это голос, который дает ребенку поощрение и поддержку, дарит чувство безопасности в каждом шаге, поддержку, которая учит вставать после каждого падения.

С 8 лет у детей появляется самоосознание и понимание того, что такое мир вокруг. Они уже обладают ощущением справедливости, понимают, что правильно, а что - нет. Конкретно с этого момента постепенно формируется личность и интересы ребенка.

И эмоции ребенка выходят в свет с большим интересом, а задача родителей - обеспечить поддержку, независимость и ежедневную любовь.

Как помочь ребенку развивать эмоции

Самосознание

Дети должны расти так, чтобы в будущем стать лучшей из возможных версий самих себя. То есть они должны хорошо знать свой потенциал и ограничения.

Для этого родители должны объяснить важность всего, что они делают для себя, научить быть независимыми, чтобы они знали свои слабые и сильные стороны.

Надо быть осторожными с возможной гиперопекой, потому что с ней ребенок вырастет не ответственным или будет иметь плохую самооценку. Позвольте ему взрослеть и поддерживайте на каждом шагу.

Не забывайте, что каждый раз, когда ребенок совершает ошибку, не нужно его наказывать, а наоборот - объяснить, в чем была ошибка и как сделать в следующий раз все лучше.

Когда ребенок не понимает своих эмоций и выпускает их наружу - старайтесь объяснить, что это за эмоция, почему она возникла и что с ней делать дальше. Ребенок должен осознавать, что с ним происходит.

Давайте обязанности

Эмоционально зрелый человек должен уметь отвечать за свои поступки. Она не зависит от других и верит в свои возможности. По мере того как ребенок взрослеет, ему нужно давать больше обязанностей.

Он должен научиться, что жизнь - это не только права и свободы, но и ответственность за собственные действия, дающая и независимость.

Научите быть счастливыми и принимать разочарование

С раннего возраста дети должны понимать, что не всегда можно получить все и сразу. Каждый раз, когда они получают отказ, они не должны реагировать так, словно наступил конец света.

К примеру, ваш 8-летний сын просит дорогой смартфон. Конечно, он еще слишком мал для него, и вы это ему объясняете. Но четко с уважением и аргументацией.

Если ребенок вспыхивает гневом, бьет мебель и кричит - он не научился принимать разочарование. Со временем это может привести ко многим неприятностям в жизни. Однако при правильном подходе ситуацию можно разъяснить спокойно.

Учите ребенка быть счастливым от того, что он имеет уже и сейчас, но при этом не подавляйте желание достигать большего.