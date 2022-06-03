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3 июня: какой сегодня праздник, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

3 июня - православные отмечают день памяти святого равноапостольного Константина. Царя Константина называют равноапостольным за его благие деяния для христианской церкви.

Обо всех традициях и табу этого дня - читайте в материале Styler.

В народе этот день известен как Оленин день.

Мать римского императора Константина I святую царицу Елену называют Равноапостольной за ее подвиги перед Церковью, в частности за то, что она возвела христианство в статус государственой религии.

По преданиям, царица Елена нашла Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос, и построила храмы и церкви на месте его обретения.

Святая Елена жила примерно в 250-330 годы. Она была родом из простой семьи, из города Дрепан в Малой Азии, вышла замуж за Констанция Хлора, префекта Галлии. В 272 году у нее родился сын Константин, который впоследствии стал единовластным римским императором.

Народные поверья гласят, что сегодня нельзя работать на земле (сеять, сажать, рыхлить почву и пр.) – иначе вместо урожая вырастут васильки и полынь.

Главные приметы этого дня

  • На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

  • Вечером 3 июня луна в кругу – к непогоде.

  • Много цвета на рябине – к хорошему урожаю льна.

  • Кукушка кукует – к теплым и ясным летним дням.

Что нельзя делать в эту дату

  • Не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать сложные прически, иначе волосы начнут путаться и ломаться.

  • Также нельзя сплетничать, ссориться, ругаться.

  • Не стоит в этот день есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

Именины отмечают 3 июня: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Как мы писали ранее, в Украине появится День государственности.

Читайте также, что в Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера.

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