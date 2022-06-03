3 червня: яке сьогодні свято, що категорично не можна робити

3 червня - православні відзначають день пам'яті святого рівноапостольного Костянтина. Царя Костянтина називають рівноапостольним за його благі діяння для християнської церкви.
Про всі традиції і табу цього дня - читайте в матеріалі Styler.
У народі цей день відомий як Оленин день.
Мати римського імператора Костянтина I святу царицю Олену називають Рівноапостольною за її подвиги перед Церквою, зокрема за те, що вона звела християнство в статус державної релігії.
За переказами, цариця Олена знайшла Животворящий Хрест Господній, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і побудувала храми і церкви на місці його набуття.
Свята Олена жила приблизно в 250-330 роки. Вона була родом з простої сім'ї, з міста Дрепан в Малій Азії, вийшла заміж за Констанція Хлора, префекта Галлії. У 272 році у неї народився син Костянтин, який згодом став єдиновладним римським імператором.
Народні повір'я свідчать, що сьогодні не можна працювати на землі (сіяти, садити, рихлити грунт та ін.) – інакше замість врожаю виростуть волошки і полин.
На Олену дощ іде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади з сильними вітрами.
Увечері 3 червня місяць в колі – до негоди.
Багато кольору на горобині - до хорошого врожаю льону.
Зозуля кує - до теплих і ясних літніх днів.
Не рекомендується в цей день заплітати коси і робити складні зачіски, інакше волосся почнуть плутатися і ламатися.
Також не можна пліткувати, сваритися, лаятися.
Не варто в цей день їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.
Іменини відзначають 3 червня: Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.
Як ми писали раніше, в Україні з'явиться День державності.
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