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3 червня: яке сьогодні свято, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

3 червня - православні відзначають день пам'яті святого рівноапостольного Костянтина. Царя Костянтина називають рівноапостольним за його благі діяння для християнської церкви.

Про всі традиції і табу цього дня - читайте в матеріалі Styler.

У народі цей день відомий як Оленин день.

Мати римського імператора Костянтина I святу царицю Олену називають Рівноапостольною за її подвиги перед Церквою, зокрема за те, що вона звела християнство в статус державної релігії.

За переказами, цариця Олена знайшла Животворящий Хрест Господній, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і побудувала храми і церкви на місці його набуття.

Свята Олена жила приблизно в 250-330 роки. Вона була родом з простої сім'ї, з міста Дрепан в Малій Азії, вийшла заміж за Констанція Хлора, префекта Галлії. У 272 році у неї народився син Костянтин, який згодом став єдиновладним римським імператором.

Народні повір'я свідчать, що сьогодні не можна працювати на землі (сіяти, садити, рихлити грунт та ін.) – інакше замість врожаю виростуть волошки і полин.

Головні прикмети цього дня

  • На Олену дощ іде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади з сильними вітрами.

  • Увечері 3 червня місяць в колі – до негоди.

  • Багато кольору на горобині - до хорошого врожаю льону.

  • Зозуля кує - до теплих і ясних літніх днів.

Що не можна робити в цю дату

  • Не рекомендується в цей день заплітати коси і робити складні зачіски, інакше волосся почнуть плутатися і ламатися.

  • Також не можна пліткувати, сваритися, лаятися.

  • Не варто в цей день їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

Іменини відзначають 3 червня: Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Як ми писали раніше, в Україні з'явиться День державності.

Читайте також, що в Одеській області заборонили святкувати останні дзвінки та випускні вечори.

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