В Украину идут морозы: где и когда похолодает до -3 (карта)

Погода в Украине на выходных, 19 и 20 сентября, будет прохладной. В дневное время ожидается в среднем +15… +19 градусов. В ночное около +5… +7 градусов, однако местами могут быть заморозки до 0-3 градусов. Где будут заморозки, какой будет погода на выходных и когда потеплеет – рассказывается в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

Как сообщается на сайте синоптиков, в среднем по стране в субботу, 19 сентября ожидается +17… +19 градусов. В Волынской, Сумской и Луганской областях на 1-2 градуса ниже среднй температуры. При этом в Киеве 19 сентября ожидается +18… +20 градусов. Также теплая погода будет в Закарпатской области и на юге страны, где отметки на термометрах достигнут +20… +22 градусов. Уже ночью средняя температура воздуха опустится до +5… +7 градусов. В приморских регионах традиционно теплее - +7… +11 градусов.

Погода в субботу будет солнечной, но с переменной облачностью. Синоптики отмечают, что осадков не ожидается. При этом ветер будет не сильным – до 3-8 м/с.

Погода в Украине 19 сентября (фото: meteo.gov.ua)

20 сентября средняя температура по стране вырастет. Синоптики сообщают, что в центральных и восточных областях показатели термометров поднимутся до +19… +21 градуса в течение дня. Потепление также ожидается и на юге страны, где уровень тепла будет держаться в рамках +21… +24 градусов. В остальных областях - +17… +19 градусов, за исключением Киева и Закарпатья, где ожидается +18… +22 градуса. Ночью температура будет аналогична показателям субботы. Осадков также не ожидается. При этом ветер будет не сильным – до 3-8 м/с.

Погода в Украине 20 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили о заморозках на выходных.

"Ночью 19 сентября во большинстве западных, северных, центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 °; ночью 20-21 сентября в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый). 18-21 сентября в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении метеорологов.

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