В Україну йдуть морози: де і коли похолодає до -3 (карта)

Погода в Україні на вихідні, 19 і 20 вересня, буде прохолодною. Вдень очікується в середньому +15... +19 градусів. Вночі близько +5... +7 градусів, однак місцями можуть бути заморозки до 0-3 градусів. Де будуть заморозки, якою буде погода на вихідних і коли потеплішає – розповідається в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру.

Як повідомляється на сайті синоптиків, в середньому по країні у суботу, 19 вересня очікується +17... +19 градусів. У Волинській, Сумській і Луганській областях на 1-2 градуси нижче вулиця температури. При цьому в Києві 19 вересня очікується +18... +20 градусів. Також тепла погода у Закарпатській області та на півдні країни, де позначки на термометрах досягнуть +20... +22 градусів. Вже вночі середня температура повітря опуститься до +5... +7 градусів. У приморських регіонах традиційно тепліше - +7... +11 градусів.

Погода в суботу буде ясною, але з мінливою хмарністю. Синоптики відзначають, що опадів не очікується. При цьому вітер не буде сильним – до 3-8 м/с.

Погода в Україні 19 вересня (фото: meteo.gov.ua)

20 вересня середня температура по країні зросте. Синоптики повідомляють, що у центральних і східних областях показники термометрів піднімуться до +19... +21 градусів протягом дня. Потепління також очікується і на півдні країни, де рівень тепла триматиметься в межах +21... +24 градусів. В інших областях - +17... +19 градусів, за винятком Києва та Закарпаття, де очікується +18... +22 градуси. Вночі температура буде аналогічна показникам суботи. Опадів також не очікується. При цьому вітер не буде сильним – до 3-8 м/с.

Погода в Україні 20 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Також синоптики попередили про заморозки на вихідних.

"Вночі 19 вересня у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°; вночі 20-21 вересня у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). 18-21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у попередженні метеорологів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабине літо в Україні.

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