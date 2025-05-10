"29 років разом". Як змінилися Сумська та Борисюк: зворушливі фото з весілля

Ольга розмістила серію відео в розповідях, на яких постає у весільній сукні та з букетом в руках 29 років тому. Вона крокує під вінець під руку з Борисюком.

Ольга Сумська показала весілля з Борисюком (скриншот)

Потішила акторка й кадрами з другого весілля в Києві, яке відбулося з нагоди річниці у 2021 році. Тоді закохані влаштували гучне святкування в колі зіркових гостей, рідних і медіа. Обручки на церемонії виносила донька пари Ганна Борисюк.

"29 років разом! Наш травень! Незабутньо!", - лаконічно підписала відео зірка.

Як відреагували в мережі

До привітань долучилися не лише шанувальники акторки, а й зіркові колеги.

"Олю! Це так неймовірно, щиро, захоплено! Ви такі красиві! Обожнюю. Вітаю!" - написала Ольга Атанасова.

"Щирі вітання", - підтримала Цимбалару.

"Вітаю. Чудова пара", - зазначила Ольга Цибульська.

"Ну ви неймовірні", - прокоментувала Наталка Денисенко.

"Я добре пам’ятаю цей день! Ви прекрасні! Люблю Вашу сім’ю! Живіть довго, щасливо та здорово!" - привітав Віталій Козловський.

Сумська та Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга та Борисюк одружилися в 1996 році. У них є 23-річна донька Ганна. Також в акторки є дочка Антоніна від попереднього шлюбу з Євгеном Паперним. Вона вже багато років живе в РФ і від початку повномасштабного вторгнення не висловлювалася про російську агресію проти України. Раніше Сумська розповідала, як рішення доньки осісти в країні-агресорці вплинуло на її кар’єру.