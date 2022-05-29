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29 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

29 мая 2022 года отмечается народный праздник Федор Житник.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Традиции этого дня

Пожалуй, главным обрядовым действием являлось приготовление каши. Каша может быть из любых круп и по любым рецептам. Принято было готовить каши и вторые блюда, а от первых блюд, супов, стоит отказаться. Впрочем, если учесть, что нельзя пользоваться ложками, суп в любом случае на столе будет не к месту.

Главные приметы этого дня

  • Зацвела рябина — установилось летнее тепло, заморозков больше не будет.
  • Кучевые облака и тучи движутся в одном направлении быстро — погода будет солнечная и без осадков.
  • Появились листья кувшинки — заморозков не предвидится.
  • После дождя бабочки не вылетают — скоро ненастье продолжится.
  • Обильное цветение рябины — осень будет дождливой.
  • Рябина еще не зацвела — осень будет сухая.
  • Гром — к урожаю зерна.
  • Во время дождя подают голос лягушки — погода наладится.
  • Собака лежит на земле, высунув язык — к хорошей погоде, солнечной и без осадков.
  • Яркое солнце обещает жаркое лето.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя оставлять завтрак, обед или ужин недоеденными, оставлять объедки в тарелках. Накладывайте столько, сколько сможете съесть, а после еды оставшееся выбрасывайте, мойте посуду и протирайте стол от крошек. Если не удалось доесть блюдо, его нужно не выбрасывать, а скормить животным, скотине, домашней или дикой птице.

День считается не самым лучшим, потому относились к нему с большой осторожностью. Не планируют важных дел, ответственную работу, переговоры, разговор с начальством, те или иные события, которые должны повлиять на дальнейшую жизнь и успехи.

Нельзя устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья. В дом можно несчастье накликать.

Незамужним девушкам и женщинам нельзя заплетать косы — женихи разбегутся.

Незамужним нельзя носить одежду красного цвета — с замужеством возникнут проблемы.

Нельзя мерить чужие обручальные кольца — в семье будет процветать ложь и обман.

Именины в этот день отмечают Георгий, Александр, Федор.

Напомним, что у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне.

Читайте также, календарь церковных праздников на июнь 2022, какие важные даты и будут ли дополнительные выходные.

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