29 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

29 мая 2022 года отмечается народный праздник Федор Житник.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Пожалуй, главным обрядовым действием являлось приготовление каши. Каша может быть из любых круп и по любым рецептам. Принято было готовить каши и вторые блюда, а от первых блюд, супов, стоит отказаться. Впрочем, если учесть, что нельзя пользоваться ложками, суп в любом случае на столе будет не к месту.
Нельзя оставлять завтрак, обед или ужин недоеденными, оставлять объедки в тарелках. Накладывайте столько, сколько сможете съесть, а после еды оставшееся выбрасывайте, мойте посуду и протирайте стол от крошек. Если не удалось доесть блюдо, его нужно не выбрасывать, а скормить животным, скотине, домашней или дикой птице.
День считается не самым лучшим, потому относились к нему с большой осторожностью. Не планируют важных дел, ответственную работу, переговоры, разговор с начальством, те или иные события, которые должны повлиять на дальнейшую жизнь и успехи.
Нельзя устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья. В дом можно несчастье накликать.
Незамужним девушкам и женщинам нельзя заплетать косы — женихи разбегутся.
Незамужним нельзя носить одежду красного цвета — с замужеством возникнут проблемы.
Нельзя мерить чужие обручальные кольца — в семье будет процветать ложь и обман.
Именины в этот день отмечают Георгий, Александр, Федор.
Напомним, что у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне.
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