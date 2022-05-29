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29 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

29 травня 2022 року відзначається народне свято Федір Житник.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Мабуть, головною обрядовою дією було приготування каші. Каша може бути з будь-яких круп і за будь-якими рецептами. Прийнято було готувати каші і другі страви, а від перших страв, супів, варто відмовитися. Втім, якщо врахувати, що не можна користуватися ложками, суп в будь-якому випадку на столі буде не до місця.

Головні прикмети цього дня

  • Зацвіла горобина - встановилося літнє тепло, заморозків більше не буде.
  • Купчасті хмари і хмари рухаються в одному напрямку швидко - погода буде сонячна і без опадів.
  • З'явилися листя латаття - заморозків не передбачається.
  • Після дощу метелики не вилітають - скоро негода продовжиться.
  • Рясне цвітіння горобини - осінь буде дощовою.
  • Горобина ще не зацвіла - осінь буде суха.
  • Грім - до врожаю зерна.
  • Під час дощу подають голос жаби — погода налагодиться.
  • Собака лежить на землі, висунувши язик - до гарної погоди, сонячної і без опадів.
  • Яскраве сонце обіцяє спекотне літо.

Що не можна робити 29 травня

Не можна залишати сніданок, обід або вечерю недоїденими, залишати недоїдки в тарілках. Накладайте стільки, скільки зможете з'їсти, а після їжі залишився викидайте, мийте посуд і протирайте стіл від крихт. Якщо не вдалося доїсти блюдо, його потрібно не викидати, а згодувати тваринам, худобі, домашньої або дикої птиці.

День вважається не найкращим, тому ставилися до нього з великою обережністю. Не планують важливих справ, відповідальну роботу, переговори, розмова з начальством, ті чи інші події, які повинні вплинути на подальше життя і успіхи.

Не можна влаштовувати гучні, гучні і багатолюдні застілля. У будинок можна нещастя накликати.

Незаміжнім дівчатам і жінкам не можна заплітати коси — женихи розбіжаться.

Незаміжнім не можна носити одяг червоного кольору - із заміжжям виникнуть проблеми.

Не можна міряти чужі обручки - в родині буде процвітати брехня і обман.

Іменини в цей день відзначають Георгій, Олександр, Федір.

Нагадавши, що в українців через війну буде менше вихідних у червні.

Читайте також, календар церковних свят на червень 2022, які важливі дати і чи будуть додаткові вихідні.

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