29 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

29 травня 2022 року відзначається народне свято Федір Житник.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Мабуть, головною обрядовою дією було приготування каші. Каша може бути з будь-яких круп і за будь-якими рецептами. Прийнято було готувати каші і другі страви, а від перших страв, супів, варто відмовитися. Втім, якщо врахувати, що не можна користуватися ложками, суп в будь-якому випадку на столі буде не до місця.
Не можна залишати сніданок, обід або вечерю недоїденими, залишати недоїдки в тарілках. Накладайте стільки, скільки зможете з'їсти, а після їжі залишився викидайте, мийте посуд і протирайте стіл від крихт. Якщо не вдалося доїсти блюдо, його потрібно не викидати, а згодувати тваринам, худобі, домашньої або дикої птиці.
День вважається не найкращим, тому ставилися до нього з великою обережністю. Не планують важливих справ, відповідальну роботу, переговори, розмова з начальством, ті чи інші події, які повинні вплинути на подальше життя і успіхи.
Не можна влаштовувати гучні, гучні і багатолюдні застілля. У будинок можна нещастя накликати.
Незаміжнім дівчатам і жінкам не можна заплітати коси — женихи розбіжаться.
Незаміжнім не можна носити одяг червоного кольору - із заміжжям виникнуть проблеми.
Не можна міряти чужі обручки - в родині буде процвітати брехня і обман.
Іменини в цей день відзначають Георгій, Олександр, Федір.
Нагадавши, що в українців через війну буде менше вихідних у червні.
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