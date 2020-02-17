29-летний миллионер рассказал, на что никогда не тратит деньги: экономлю 99% дохода

Известный YouTube-блогер Грэм Стефан разбогател благодаря своим видео. В свои 29 лет он зарабатывает $220 тыс. в месяц, но тратит всего 1% этих денег.

Как видеоблогеру удалось сколотить целое состояние? Все очень просто, говорит сам парень. Секретом успеха Грэм считает знание основ экономики. Именно они позволили блогеру уже в 26 лет стать обладателем $26 млн.

Грэм признается, что с детства не отличался особым транжирством и считал каждую копейку, не тратя деньги на бессмысленные и ненужные покупки. Именно эта бережливость помогла ему в столь молодом возрасте пополнить ряды миллионеров.

Блогер-миллионер Грэм Стефан (фото: instagram.com/gpstephan)

На что не нужно тратить деньги

Грэм никогда не потратит свои деньги на две вещи. Первая - кофе вне дома. Блогер-миллионер отмечает, что, например, в Starbucks (да и других сетевых кофейнях по всему миру) очень большая наценка на этот бодрящий напиток. Именно поэтому парень не видит никакого смысла тратить большие деньги на чашку кофе. При чем, не самого качественного.

Ну, а в ресторанах цены на кофе и вовсе зашкаливают. Поэтому 29-летний миллионер готовит этот напиток исключительно дома. Таким образом, одна чашка качественного, вкусного и ароматного кофе ему обходится всего в несколько центов (в переводе на украинскую валюту это +- 5 грн).

Да и вообще, говорит блогер, он крайне редко ест вне дома. Грэм больше предпочитает отовариваться в бюджетных супермаркетах и готовить еду самому. Это также позволяет ему "не выбрасывать деньги на ветер".

Кроме всего прочего Стефан не покупает дизайнерскую одежду.

"Зачем мне обувь Gucci за $700, если я могу купить изделие такого же качества в Aldo, Spring или H&M в сто раз дешевле?" - сказал в одном из интервью блогер.

Интересно, что девушка молодого богача полностью разделяет его точку зрения и тоже живет в условиях жесткой экономии.

Блогер-миллионер Грэм Стефан и его девушка (фото: instagram.com/gpstephan)