29-річний мільйонер розповів, на що ніколи не витрачає гроші: економлю 99% доходу

Відомий YouTube-блогер Грем Стефан розбагатів завдяки своїм відео. У свої 29 років він заробляє $220 тис. в місяць, але витрачає лише 1% цих грошей.

Як відеоблогеру вдалося сколотити цілу купу грошей? Все дуже просто, говорить сам хлопець. Секретом успіху Грем вважає знання основ економіки. Саме вони дозволили блогеру вже у 26 років стати володарем $26 млн.

Грем зізнається, що з дитинства не відрізнявся особливим триньканням і рахував кожну копійку, не витрачаючи гроші на безглузді та непотрібні покупки. Саме ця ощадливість допомогла йому в такому молодому віці поповнити ряди мільйонерів.

Блогер-мільйонер Грем Стефан (фото: instagram.com/gpstephan)

На що не можна витрачати гроші

Грем ніколи не витратить свої гроші на дві речі. Перша - кава поза домом. Блогер-мільйонер зазначає, що, наприклад, в Starbucks (та й інших мережевих кав'ярнях по всьому світу) дуже велика націнка на цей підбадьорливий напій. Саме тому хлопець не бачить ніякого сенсу витрачати великі гроші на чашку кави. При чому, не найякіснішої.

Ну, а в ресторанах ціни на каву і зовсім зашкалюють. Тому 29-річний мільйонер готує цей напій виключно вдома. Таким чином, одна чашка якісного, смачного і ароматного напою йому коштує всього кілька центів (в переведенні на українську валюту це +- 5 грн).

Та й взагалі, каже блогер, він вкрай рідко їсть поза домом. Грем більше воліє отоварюватися в бюджетних супермаркетах і готувати їжу самому. Це також дозволяє йому "не викидати гроші на вітер".

Крім усього іншого Стефан не купує дизайнерський одяг.

"Навіщо мені взуття Gucci за $700, якщо я можу купити виріб такої ж якості в Aldo, Spring або H&M в сто разів дешевше?" - сказав в одному з інтерв'ю блогер.

Цікаво, що дівчина молодого багатія повністю поділяє його точку зору і теж живе в умовах жорсткої економії.

Блогер-мільйонер Грем Стефан і його дівчина (фото: instagram.com/gpstephan)