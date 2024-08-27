28 серпня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна ходити до лісу

Яке завтра свято: день преподобного Мойсея Мурина

Мойсей Мурин, уродженець Ефіопії, отримав прізвисько "Мурин", що означає "чорний" або "темношкірий". У молодості він був рабом, але зміг втекти і став ватажком банди розбійників, яка відзначалася жорстокістю.

Згодом Мойсей почав відчувати глибоку напругу. Ховаючись від переслідувачів, він знайшов притулок у монастирі, де під впливом духовної атмосфери вирішив змінити своє життя. Він став ченцем, почавши шлях із покаяння і швидко досягнув високого рівня духовності. Найбільше він прославився своєю смиренністю і милосердям.

Мойсей помер близько 405 року мученицькою смертю під час нападу варварів на монастир. За переказами. Він навіть знав про наближення небезпеки, та відмовився покидати обитель, вірячи в божий промисел.

За новим календарем завтра день святого Августина Іппонського

Августин народився 13 листопада 354 року в місті Тагаст, яке зараз знаходиться в Алжирі. Його мати Моніка була християнкою, а батько Патрицій спочатку був язичником, але згодом підтримав дружину.

Августин отримав освіту в Карфагені, де вивчав риторику і філософію. В молодості він захоплювався маніхейством, але пізніше відмовився від цієї віри і звернувся до скептицизму і неоплатонізму.

Переломним моментом для Августина стало його навернення до християнства у 386 році під впливом святого Амвросія і молитов матері. Він почув голос, який наказував йому читати Біблію, що стало початком його нової віри.

Після навернення Августин повернувся в Африку, заснував монастир у Тагасті і став єпископом Гіппона в 395 році. Як єпископ, він активно проповідував, писав і вів богословські суперечки. Його праці стали важливою частиною християнської спадщини.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Віддавати і продавати свої речі

Обмінюватися з іншими будь-чим

Витрачати гроші на великі покупки

Дивитися у зламане дзеркало.

Також не рекомендується ходити завтра до лісу. Раніше вважали, що саме цього дня можна з легкістю заблукати та ніколи не повернутися додому. Окрім цього, радять не спілкуватися з незнайомцями, адже вони можуть негативно вплинути на вас і вашу родину.

Народні прикмети і традиції 27 серпня

Безвітряно, але дощить - така погода ще затримається

Багато роси зранку - вдень буде сонячно і спекотно

Хмари пливуть високо - до ясної, сонячної погоди

Зранку над рікою туман - день буде теплим і гарним.

Здавна українці вірили, що завтра ви можете знайти правильне рішення у складних ситуаціях, з'ївши грушу на заході сонця. Вірили, що після цього ви побачите під час сну знак, який підкаже що треба зробити.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Сергій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Георгій, Павло, Федір, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: