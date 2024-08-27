28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес

Какой завтра праздник: день преподобного Моисея Мурина

Моисей Мурин, уроженец Эфиопии, получил прозвище "Мурин", что означает "черный" или "темнокожий". В молодости он был рабом, но смог убежать и стал предводителем банды разбойников, отличавшейся жестокостью.

Впоследствии Моисей стал испытывать глубокое напряжение. Укрываясь от преследователей, он нашел убежище в монастыре, где под влиянием духовной атмосферы решил изменить свою жизнь. Он стал монахом, начав путь покаяния и быстро достиг высокого уровня духовности. Больше всего он прославился своим смирением и милосердием.

Моисей умер около 405 года мученической смертью во время нападения варваров на монастырь. По преданию. Он даже знал о приближении опасности, но отказался покидать обитель, веря в божий промысел.

Преподобный Моисей Мурин, фрагмент иконы (изображение: Википедия)

По новому календарю завтра день святого Августина Иппонского

Августин родился 13 ноября 354 года в городе Тагаст, который сейчас находится в Алжире. Его мать Моника была христианкой, а отец Патриций сначала был язычником, но потом поддержал жену.

Августин получил образование в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодости он увлекался манихейством, но позже отказался от этой веры и обратился к скептицизму и неоплатонизму.

Переломным моментом для Августина стало его обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, приказывающий ему читать Библию, что стало началом его новой веры.

После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и стал епископом Гиппона в 395 году. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские споры. Его труды стали важной частью христианского наследия.

Августина, єп. Іппонського (зображення: ies.ucu.edu.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Отдавать и продавать свои вещи

Обмениваться с другими чем-либо

Тратить деньги на большие покупки

Смотреть в сломанное зеркало.

Также не рекомендуется ходить завтра в лес. Раньше считали, что именно в этот день можно с легкостью заблудиться и не вернуться домой. Кроме того, советуют не общаться с незнакомцами, ведь они могут негативно повлиять на вас и вашу семью.

Народные приметы и традиции 27 августа

Безветренно, но дождь - такая погода еще задержится

Много росы утром - днем будет солнечно и жарко

Облака плывут высоко - к ясной, солнечной погоде

Утром над рекой туман - день будет теплым и хорошим.

Издавна украинцы верили, что завтра вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: