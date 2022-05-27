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27 мая: что значит этот праздник, его главные приметы и запреты

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

27 мая 2022 года православная церковь вспоминает о святом Исидоре.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Наши предки называли день Огуречником, поскольку 27 мая был днем посева огурцов. Считается, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут.

Кстати, урожай огурцов предсказывали и по погоде этого дня. Так, если день выпадал ясный, то летом будет в достатке овоща.

Кроме огурцов 27 мая высаживали лен. Первый посев льна приурочивали к первому кукованию кукушки.

Народные приметы на 27 мая

  • Если погода в этот день холодная – все лето должно было быть таким же.

  • Прилетели стрижи – значит, впереди теплые дни.

  • Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

  • Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай, плохой урожай же сулит пасмурная погода в этот день.

  • Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

Что нельзя делать 27 мая

  • В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.

  • Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.

  • Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

Читайте также, что синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.

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