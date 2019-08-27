27 августа: какой праздник и что нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник. 27 августа в народе отмечается Михей Тиховей, который также имеет и другое название - Камнеклад. Праздник приурочен библейскому "малому" пророку Михею Морасфитянину, который первым предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии. В этот день заканчивался Успенский пост и начинался осенний мясоед, который был временем свадеб. Также верующие на Михея придерживаются определенных правил, чтобы оградить себя от беды и удержать достаток.

В Михеев день наши предки внимательно следили за поведением ветра и журавлей и таким образом могли определить погоду осенью, или же вовремя подготовиться к ненастью и разгулу стихии.

На Михея Тиховея следили за ветром и угадывали погоду осенью (Иллюстративное фото: pixabay.com)

27 августа старались завершить все дела в поле, по хозяйству, в строительстве. Отметим, что отсюда у праздника и такое второе название. На Камнеклад древние зодчие получали своеобразный "профессиональны" праздник - к ним в этот день относились особенно почтительно и уважительно, старались угождать и угощали самым лучшим.

На Михея парни получали "последний шанс" посвататься к любимой девушке, чтобы в случае удачи успеть сыграть свадьбу в период осеннего мясоеда.

В день Тиховей существовали запреты, нарушать которые мало кто решался. 27 августа нельзя работать с тестом и делать выпечку, повышать голос и кричать, напиваться и буянить, рассказывать свои кошмары до захода солнца. Нарушивших такие "табу" могли вскорости постичь безденежье и неудачи, а в последнем случае - был сильный риск того, что плохой сон непременно вскоре сбудется.

27 августа - праздник Михей Тиховей, в честь пророка Михея Морасфитянина (Фото из открытых источников)

Приметы в день Михея Тиховея:

Тихий ветер на Михея - осень будет сухой и солнечной;

Если сильный ветер - жди непогоду;

Ясный день на Михея - предвестник ветряной осени;

Задуют ветра на Михея - сентябрь будет дождливый;

Северный ветер на Тиховея означает хороший урожай ржи.

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