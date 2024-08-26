26 серпня: яке церковне свято сьогодні, чому треба обов’язково відпочивати

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Подружжя Адріана та Наталії жили в Нікомідії. Адріан був чиновником імператора Максиміана, відомого гонителя християн і язичником, а Наталія - таємна християнка.

Під час гонінь група із 23 християн сховалася в печері, але їх спіймали, після чого катували і змушували поклонятися ідолам. Але нічого не могло змусити їх відректися від своєї віри. Коли Адріан дізнався про це, він вирішив приєднатися до них і оголосив себе християнином. За це його ув’язнили та піддали тортурам.

Наталія часто відвідувала Адріана у в’язниці та підтримувала. Коли його разом з іншими засудили до смерті, Адріан отримав дозвіл на коротке побачення з дружиною. Наталія спочатку злякалася, що чоловік відрікся від Христа заради цього, та потім усе дізналася та залишилася з ним до кінця.

У 304 році, після жорстоких катувань, Адріана і решту мучеників засудили на смерть через спалення. За переказами, після їх страти почалася гроза, що погасила піч із тілами святих, а деяких катів навіть убила блискавка.

Після цього тисяченачальник імперської армії схиляв Наталію до заміжжя, але вона молилася до Бога, щоб уникнути цього. Існує легенда, що перед самою смертю їй з’явився уві сні Адріан, який обіцяв дуже скоро зустріти її на небесах і лишитися навіки разом.

Відомо, що Наталія померла на могилі коханого під час молитви, просячи захисту та спасіння для себе і всіх вірян.

Святі мученики Адріян і Наталія (зображення: pravoslavna.volyn.ua)

Що не можна робити сьогодні, 26 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, лаятися й ображати інших

Пліткувати або наговорювати на будь-кого

Сваритися з рідними або друзями

Сумувати чи плакати, жалітися на долю

Давати або просити гроші у борг.

Також не рекомендується сьогодні ходити до лісу, тим паче на самоті. Вважають, що сьогодні нечиста сила може завести людину в такі хащі, в яких можна загубитися і згинути, так і не знайшовши дорогу назад.

Прикмети застерігають, що сьогодні не варто харчуватися шкідливою їжею, інакше у майбутньому вас будуть підстерігати фінансові проблеми або несподівана втрата великої суми грошей.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодний ранок - зима буде ранньою та морозною

У лісі багато грибів - до вдалої риболовлі найближчими днями

З дерев ще не опадає листя - чекайте на сувору зиму

Чутно активний стукіт дятла - насувається дощ.

Окрім цього, сьогоднішній день слід присвятити відпочинку, відмовившись від важкої роботи у полі та на городі. Здавна українці вважали, що 26 серпня не можна працювати, адже це може накликати важкі хвороби та серйозні проблеми зі здоров’ям у майбутньому.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: