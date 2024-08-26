26 августа: каков церковный праздник сегодня, почему нужно обязательно отдыхать

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Супруги Адриана и Натальи жили в Никомидии. Адриан был чиновником императора Максимиана, известного гонителя христиан и язычником, а Наталья - тайная христианка.

Во время гонений группа из 23 христиан укрылась в пещере, но их поймали, после чего пытали и заставляли поклоняться идолам. Но ничего не могло заставить их отречься от своей веры. Когда Адриан узнал это, он решил присоединиться к ним и объявил себя христианином. За это его заключили в тюрьму и подвергли пыткам.

Наталья часто навещала Адриана в тюрьме и поддерживала. Когда его вместе с другими осудили на смерть, Адриан получил разрешение на короткое свидание с женой. Наталья сначала испугалась, что муж отрекся от Христа ради этого, но потом все узнала и осталась с ним до конца.

В 304 году, после жестоких пыток, Адриана и остальных мучеников приговорили к смерти из-за сожжения. По преданию, после их казни началась гроза, погасившая печь с телами святых, а некоторых палачей даже убила молния.

После этого тысяченачальник имперской армии склонял Наталию к замужеству, но она молилась Богу, чтобы избежать этого. Существует легенда, что перед самой смертью ей явился во сне Адриан, который обещал очень скоро встретить ее на небесах и остаться навеки вместе.

Известно, что Наталья умерла на могиле возлюбленного во время молитвы, прося защиты и спасения для себя и всех верующих.

Святые мученики Адриан и Наталия (изображение: pravoslavna.volyn.ua)

Что нельзя делать сегодня, 26 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, ругаться и оскорблять других

Сплетничать или наговаривать на кого-либо

Ссориться с родными или друзьями

Скучать или плакать, жаловаться на судьбу

Давать или просить деньги взаймы.

Также не рекомендуется сегодня ходить в лес, тем более в одиночестве. Считают, что сегодня нечистая сила может завести человека в такие заросли, в которых можно потеряться и погибнуть, так и не найдя обратный путь.

Приметы предостерегают, что сегодня не стоит питаться вредной едой, иначе в будущем вас будут подстерегать финансовые проблемы или неожиданная потеря большой суммы денег.

Народные приметы и традиции этого дня

Холодное утро - зима будет ранней и морозной

В лесу много грибов - к удачной рыбалке на ближайшие дни

С деревьев еще не опадает листва - ждите суровую зиму

Слышно активный стук дятла - надвигается дождь.

Кроме того, сегодняшний день следует посвятить отдыху, отказавшись от тяжелой работы в поле и на огороде. Издавна украинцы считали, что 26 августа нельзя работать, ведь это может повлечь за собой тяжелые болезни и серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Петр, Виктор, Дмитрий, Адриан, Наталья, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: