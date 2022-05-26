26 мая: что можно и нельзя делать в церковный праздник, приметы
26 мая православные чтят День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
В народе этот день называют Лукерья-комарница или Лукерья Гречишница.
Мученица Гликерия Ираклийская, чью память чтут 26 мая православные христиане, жила много веков назад - во 2 веке при императоре Марке Аврелии Антонине. В старинных рукописях приводится описание чуда святой Гликерии Ираклийской.
Гликерия, как пишут древние рукописи, была дочерью бывшего римского градоначальника Макария, который переселился с семьей из Рима в Траянополь. Она рано осиротела, приняла христианскую веру и дала обет безбрачия.
В народе Лукерья получила прозвище комарница, потому что селяне заметили, что с этого дня появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря.
Главные приметы 26 мая
- На Гликерию прилетают комары.
- На Лукерью одного комара убьешь - дюжина прибавится.
- С Лукерьи-комарницы жди потепления.
- Когда комар не живой, тогда май сухой.
- Комара нет – овса и травы не будет.
- Комары вьются – к солнечному дню.
- Крупный комар – к доброму году.
- Появились комары – жди тепла и дождя.
- Появились комары – пора сеять рожь.
- Много комаров – быть хорошему овсу и травам, комара нет – овса и трав не будет.
- Много комаров – готовь под ягоды много коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя тратить много денег в этот день
- В этот день запрещается бездельничать
- Не следует оставлять волосы на расческе. Считается, что могут настать семейные проблемы. Скопившиеся волосы стоит выбросить, причем сделать это в проточную воду. Это может быть река или же канализация.
- Нельзя бить посуду в эту дату. Считается, что делать этого нельзя ни специально, ни случайно.
- Не отдавайте свои вещи другому человеку в этот день.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.
Читайте также, что синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.