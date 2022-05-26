26 мая: что можно и нельзя делать в церковный праздник, приметы

26 мая православные чтят День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

В народе этот день называют Лукерья-комарница или Лукерья Гречишница.

Мученица Гликерия Ираклийская, чью память чтут 26 мая православные христиане, жила много веков назад - во 2 веке при императоре Марке Аврелии Антонине. В старинных рукописях приводится описание чуда святой Гликерии Ираклийской.

Гликерия, как пишут древние рукописи, была дочерью бывшего римского градоначальника Макария, который переселился с семьей из Рима в Траянополь. Она рано осиротела, приняла христианскую веру и дала обет безбрачия.

В народе Лукерья получила прозвище комарница, потому что селяне заметили, что с этого дня появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря.

Главные приметы 26 мая

На Гликерию прилетают комары.

На Лукерью одного комара убьешь - дюжина прибавится.

С Лукерьи-комарницы жди потепления.

Когда комар не живой, тогда май сухой.

Комара нет – овса и травы не будет.

Комары вьются – к солнечному дню.

Крупный комар – к доброму году.

Появились комары – жди тепла и дождя.

Появились комары – пора сеять рожь.

Много комаров – быть хорошему овсу и травам, комара нет – овса и трав не будет.

Много комаров – готовь под ягоды много коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек.

Что нельзя делать в этот день