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26 травня: що можна і не можна робити в церковне свято, прикмети

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Четвер 26 травня 2022 06:09
26 травня: що можна і не можна робити в церковне свято, прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

26 травня православні вшановують День пам'яті мучениці Гликерії і темничного стража, які постраждали за віру під час гоніння християн при імператорі Антоніні.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

У народі цей день називають Гликерія-комарниця або Гликерія Гречишниця.

Мучениця Гликерія Іраклійська, чию пам'ять шанують 26 травня православні християни, жила багато століть тому - у 2 столітті при імператорі марці Аврелії Антоніні. У старовинних рукописах наводиться опис дива Святої Глікерії Іраклійської.

Гликерія, як пишуть стародавні рукописи, була дочкою колишнього римського градоначальника Макарія, який переселився з сім'єю з Риму в Траянополь. Вона рано осиротіла, прийняла християнську віру і дала обітницю безшлюбності.

У народі Ликерія отримала прізвисько комарниця, бо селяни помітили, що з цього дня з'являються комарі. У народі вважали, що цих комах навесні приносить теплий вітер, а восени холодний вітер відносить на південні моря.

Головні прикмети 26 травня

  • На Гликерію прилітають комарі.
  • На Гликерії одного комара вб'єш - дюжина додасться.
  • З Гликерії-комарниці чекай потепління.
  • Коли комар не живий, тоді травень сухий.
  • Комара немає - вівса і трави не буде.
  • Комарі в'ються - до сонячного дня.
  • Великий комар - до доброго року.
  • З'явилися комарі - чекай тепла і дощу.
  • З'явилися комарі - пора сіяти жито.
  • Багато комарів - бути хорошому вівсу і травам, комара немає - вівса і трав не буде.
  • Багато комарів - готуй під ягоди багато коробів, багато мошок – готуй по гриби корзинку.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна витрачати багато грошей в цей день
  • У цей день забороняється байдикувати
  • Не слід залишати волосся на гребінці. Вважається, що можуть настати сімейні проблеми. Скупчилися волосся варто викинути, причому зробити це в проточну воду. Це може бути річка або ж каналізація.
  • Не можна бити посуд в цю дату. Вважається, що робити цього не можна ні спеціально, ні випадково.
  • Не віддавайте свої речі іншій людині в цей день.

Як ми раніше писали, з'явився календар свят на червень 2022 року.

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