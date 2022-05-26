26 травня: що можна і не можна робити в церковне свято, прикмети

26 травня православні вшановують День пам'яті мучениці Гликерії і темничного стража, які постраждали за віру під час гоніння християн при імператорі Антоніні.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

У народі цей день називають Гликерія-комарниця або Гликерія Гречишниця.

Мучениця Гликерія Іраклійська, чию пам'ять шанують 26 травня православні християни, жила багато століть тому - у 2 столітті при імператорі марці Аврелії Антоніні. У старовинних рукописах наводиться опис дива Святої Глікерії Іраклійської.

Гликерія, як пишуть стародавні рукописи, була дочкою колишнього римського градоначальника Макарія, який переселився з сім'єю з Риму в Траянополь. Вона рано осиротіла, прийняла християнську віру і дала обітницю безшлюбності.

У народі Ликерія отримала прізвисько комарниця, бо селяни помітили, що з цього дня з'являються комарі. У народі вважали, що цих комах навесні приносить теплий вітер, а восени холодний вітер відносить на південні моря.

Головні прикмети 26 травня

На Гликерію прилітають комарі.

На Гликерії одного комара вб'єш - дюжина додасться.

З Гликерії-комарниці чекай потепління.

Коли комар не живий, тоді травень сухий.

Комара немає - вівса і трави не буде.

Комарі в'ються - до сонячного дня.

Великий комар - до доброго року.

З'явилися комарі - чекай тепла і дощу.

З'явилися комарі - пора сіяти жито.

Багато комарів - бути хорошому вівсу і травам, комара немає - вівса і трав не буде.

Багато комарів - готуй під ягоди багато коробів, багато мошок – готуй по гриби корзинку.

Що не можна робити в цей день