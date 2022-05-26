26 травня: що можна і не можна робити в церковне свято, прикмети
26 травня православні вшановують День пам'яті мучениці Гликерії і темничного стража, які постраждали за віру під час гоніння християн при імператорі Антоніні.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
У народі цей день називають Гликерія-комарниця або Гликерія Гречишниця.
Мучениця Гликерія Іраклійська, чию пам'ять шанують 26 травня православні християни, жила багато століть тому - у 2 столітті при імператорі марці Аврелії Антоніні. У старовинних рукописах наводиться опис дива Святої Глікерії Іраклійської.
Гликерія, як пишуть стародавні рукописи, була дочкою колишнього римського градоначальника Макарія, який переселився з сім'єю з Риму в Траянополь. Вона рано осиротіла, прийняла християнську віру і дала обітницю безшлюбності.
У народі Ликерія отримала прізвисько комарниця, бо селяни помітили, що з цього дня з'являються комарі. У народі вважали, що цих комах навесні приносить теплий вітер, а восени холодний вітер відносить на південні моря.
Головні прикмети 26 травня
- На Гликерію прилітають комарі.
- На Гликерії одного комара вб'єш - дюжина додасться.
- З Гликерії-комарниці чекай потепління.
- Коли комар не живий, тоді травень сухий.
- Комара немає - вівса і трави не буде.
- Комарі в'ються - до сонячного дня.
- Великий комар - до доброго року.
- З'явилися комарі - чекай тепла і дощу.
- З'явилися комарі - пора сіяти жито.
- Багато комарів - бути хорошому вівсу і травам, комара немає - вівса і трав не буде.
- Багато комарів - готуй під ягоди багато коробів, багато мошок – готуй по гриби корзинку.
Що не можна робити в цей день
- Не можна витрачати багато грошей в цей день
- У цей день забороняється байдикувати
- Не слід залишати волосся на гребінці. Вважається, що можуть настати сімейні проблеми. Скупчилися волосся варто викинути, причому зробити це в проточну воду. Це може бути річка або ж каналізація.
- Не можна бити посуд в цю дату. Вважається, що робити цього не можна ні спеціально, ні випадково.
- Не віддавайте свої речі іншій людині в цей день.
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