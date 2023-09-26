26 вересня - яке свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити

26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія за старим церковним календарем, і припинення апостола та євангеліста Іоанна Богослова за новим.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ , Місячний календар .
Іоанн Богослов був захисником усіх мандрівників і вважалося, що цього дня не можна залишати будинок після заходу сонця. Цього дня працювати можна було лише до обіду, а от у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-путника або Шептуна покривного.
У цей день наші пращури обов'язково молилися за всіх, хто перебував у дорозі, а також просили поради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.
Іван, Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихін.
Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.
А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.