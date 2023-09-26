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26 вересня - яке свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити

Яке церковне свято 26 вересня (freepik.com)
Автор: Styler

26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія за старим церковним календарем, і припинення апостола та євангеліста Іоанна Богослова за новим.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ , Місячний календар .

Традиції цього дня

Іоанн Богослов був захисником усіх мандрівників і вважалося, що цього дня не можна залишати будинок після заходу сонця. Цього дня працювати можна було лише до обіду, а от у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-путника або Шептуна покривного.

У цей день наші пращури обов'язково молилися за всіх, хто перебував у дорозі, а також просили поради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Прикмети на Іоанна Богослова

  • Якщо сніг випав удень на Іоанна Богослова, то він розтане. Якщо вночі – то лежатиме довго.
  • Якщо на Богослова йтиме дощ зі снігом, то в січні буде тричі відлига.
  • Якщо сьогодні погода ясна та сонячна, то 10 – піде дощ та буде похмуро.
  • Рожевий захід сонця - до вітру
  • Яскраві зірки - на хорошу погоду
  • Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху
  • 9 жовтня – сприятливий день для будь-яких поїздок.

Що не можна робити 26 вересня

  • Не можна одягати старе та незручне взуття – до поганого життєвого шляху
  • Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла, все це обернеться лихом

Хто відзначає цього дня іменини

Іван, Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихін.

 

Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.

А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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