26 вересня - яке свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити

Традиції цього дня

Іоанн Богослов був захисником усіх мандрівників і вважалося, що цього дня не можна залишати будинок після заходу сонця. Цього дня працювати можна було лише до обіду, а от у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-путника або Шептуна покривного.

У цей день наші пращури обов'язково молилися за всіх, хто перебував у дорозі, а також просили поради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Прикмети на Іоанна Богослова

Якщо сніг випав удень на Іоанна Богослова, то він розтане. Якщо вночі – то лежатиме довго.

Якщо на Богослова йтиме дощ зі снігом, то в січні буде тричі відлига.

Якщо сьогодні погода ясна та сонячна, то 10 – піде дощ та буде похмуро.

Рожевий захід сонця - до вітру

Яскраві зірки - на хорошу погоду

Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху

9 жовтня – сприятливий день для будь-яких поїздок.

Що не можна робити 26 вересня

Не можна одягати старе та незручне взуття – до поганого життєвого шляху

Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла, все це обернеться лихом

Хто відзначає цього дня іменини

Іван, Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихін.