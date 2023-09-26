26 сентября - какой праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

Традиции этого дня

Иоанн Богослов был защитником всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.

В этот день наши предки обязательно молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.

Приметы на Иоанна Богослова

Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.

Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.

Если сегодня погода ясная и солнечная, то 10 - пойдет дождь и будет пасмурно.

Розовый закат - к ветру

Яркие звезды - к хорошей погоде

Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути

9 октября - благоприятный день для любых поездок.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя надевать старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути

Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла, все это повернется бедой

Кто отмечает в этот день именины

Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.