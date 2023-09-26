26 сентября - какой праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия по старому церковному календарю, и преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова по новому.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Иоанн Богослов был защитником всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.
В этот день наши предки обязательно молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.
Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
А также делились церковным календарем на 2024 год.