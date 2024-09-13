25 свіжих українських пісень, які треба послухати сьогодні

Сьогодні українська музична сцена знову радує нас новими релізами. Ці композиції охоплюють різноманітні жанри та стилі, від поп-музики до інді-року, і кожна з них має свій унікальний шарм.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 25 свіжих українських пісень, які варто послухати всередині вересня, адже вони здатні підняти настрій, змусити задуматися або просто насолодитися якісною музикою.
Дмитро Монатік випустив нову пісню і кліп на неї, знятий в одній із найкрасивіших та історично значущих будівель Києва - Будинку Мороза. Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці.
А ще артист каже, що ця композиція є однією з найбільш емоційних, які він коли-небудь писав.
Ця пісня дарує легкість і безтурботність, нагадує нам про перше кохання, неймовірні моменти цього літа та дає надію, що наступне буде ще кращим.
Настя і Сергій щиро вірять, що цей трек допоможе кожному втекти від проблем сьогодення та стати безтурботним хоча б на декілька хвилин. Саме цю ідею вони і втілили в кліпі.
Ексфронтмен гурту "Тартак" записав спільну пісню з культовим артистом, який по праву вважається іконою української музики.
"Тиші немає” - це емоційний маніфест про кохання, що наповнює життя сильними почуттями. Основний мотив пісні - це пошук кохання, яке, здається, так близько, але водночас залишається недосяжним.
Герой треку виражає це через символічні образи: "знятий шифер" з даху та відсутність тиші в серці, що відображає його емоційний хаос і неможливість знайти спокій. Слухач поринає у світ контрастів: від щирого прагнення бути поруч із коханою до постійних сумнівів у своїх діях.
Через цей кліп батьки не говорять зі співачкою, бо вважають, що у відео багато відвертих сцен, і це не пасує для дівчат з Галичини. Сама YAGODA не згідна з ними, і вважає, що відеоробота творча і там багато красивих сцен.
Це пісня про перехід з одного, не дуже приємного етапу в житті в інший набагато кращий через труднощі, біль та зневіру. А також про силу, впевненість, яку потрібно відкривати й знаходити в собі завжди, яким б важким й тернистим не був шлях незважаючи на негаразди.
Ця пісня про моменти внутрішньої боротьби, роздуми про сенс життя та пошук сил, щоб не здатися, попри всю складність ситуації. Трек відображає важкі реалії, з якими стикаються люди в Україні, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли тема депресії стала особливо актуальною.
Свіжий трек репера є висвітленням життєвої буденності кожного українця сьогодні. Це збірний образ кожного, хто проживає чергове літо, сповнене тривог, смутку та посмішок, що сюрреалістично крокують поряд.
Зірка “Голосу країни" каже, що це пісня про незламне кохання, яке витримує будь-які випробування і залишається міцним. Вона про почуття, які об'єднують двох людей на все життя, та робить їх одним єдиним цілим, як Їнь і Ян, як ідеально складений пазл.
“Пісня-вистава”, в якій на місце гармонії приходять біль і розчарування. Це сублімація глибоких емоцій, пережитого досвіду, духовних викликів і екзистенційних питань.
Рядки пісні, що вже наробила шуму у Instagram та TikTok, передають настрій розгубленості та виснаження після непростого літа: робота, стосунки, депресія й пошук балансу. Проте головна героїня не ламається під тягарем цих емоцій, а навпаки, вривається в осінь. Вона готова до нових викликів і несподіванок.
Нова пісня від учасників позаминулорічного Нацвідбору на Євробачення - це історія про дослідження теми зради, розбитого серця і трансформації. Пісня занурює нас в емоційні наслідки того, коли тебе ранить хтось, кому було довірено твоє серце.
Трек присвячений усвідомленню власного "я", пошуку свого місця у світі та прийняття життя з усіма його протиріччями.
Цей трек, на думку співачки, близький кожній дівчині. І, напевно, деяким хлопцям-романтикам.
Також обов’язково послухайте ці пісні. Можливо, ви відкриєте для себе нових улюблених артистів:
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