UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

25 свіжих українських пісень, які треба послухати сьогодні

20 пісень, які відображають багатогранність української музичної сцени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні українська музична сцена знову радує нас новими релізами. Ці композиції охоплюють різноманітні жанри та стилі, від поп-музики до інді-року, і кожна з них має свій унікальний шарм.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 25 свіжих українських пісень, які варто послухати всередині вересня, адже вони здатні підняти настрій, змусити задуматися або просто насолодитися якісною музикою.

MONATIK - "Назавжди"

Дмитро Монатік випустив нову пісню і кліп на неї, знятий в одній із найкрасивіших та історично значущих будівель Києва - Будинку Мороза. Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці.

А ще артист каже, що ця композиція є однією з найбільш емоційних, які він коли-небудь писав.

 

MamaRika - "Кажани"

Ця пісня дарує легкість і безтурботність, нагадує нам про перше кохання, неймовірні моменти цього літа та дає надію, що наступне буде ще кращим. 

Настя і Сергій щиро вірять, що цей трек допоможе кожному втекти від проблем сьогодення та стати безтурботним хоча б на декілька хвилин. Саме цю ідею вони і втілили в кліпі.

 

Олександр Положинський і Тарас Петриненко - "Час"

Ексфронтмен гурту "Тартак" записав спільну пісню з культовим артистом, який по праву вважається іконою української музики. 

 

KALUSH і Krasna Tysha - "Тиші немає"

"Тиші немає” - це емоційний маніфест про кохання, що наповнює життя сильними почуттями. Основний мотив пісні - це пошук кохання, яке, здається, так близько, але водночас залишається недосяжним.

Герой треку виражає це через символічні образи: "знятий шифер" з даху та відсутність тиші в серці, що відображає його емоційний хаос і неможливість знайти спокій. Слухач поринає у світ контрастів: від щирого прагнення бути поруч із коханою до постійних сумнівів у своїх діях.

 

YAGODA & Макс Леонов - "Трава"

Через цей кліп батьки не говорять зі співачкою, бо вважають, що у відео багато відвертих сцен, і це не пасує для дівчат з Галичини. Сама YAGODA не згідна з ними, і вважає, що відеоробота творча і там багато красивих сцен.

 

STASYA - "Упаду, піднімусь"

Це пісня про перехід з одного, не дуже приємного етапу в житті в інший набагато кращий через труднощі, біль та зневіру. А також про силу, впевненість, яку потрібно відкривати й знаходити в собі завжди, яким б важким й тернистим не був шлях незважаючи на негаразди. 

 

Міша Правильний і DANTES - "Честер"

Ця пісня про моменти внутрішньої боротьби, роздуми про сенс життя та пошук сил, щоб не здатися, попри всю складність ситуації. Трек відображає важкі реалії, з якими стикаються люди в Україні, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли тема депресії стала особливо актуальною.

 

OTOY - "Десять причин"

Свіжий трек репера є висвітленням життєвої буденності кожного українця сьогодні. Це збірний образ кожного, хто проживає чергове літо, сповнене тривог, смутку та посмішок, що сюрреалістично крокують поряд.

 

DIBROVA - "Одна на все життя"

Зірка “Голосу країни" каже, що це пісня про незламне кохання, яке витримує будь-які випробування і залишається міцним. Вона про почуття, які об'єднують двох людей на все життя, та робить їх одним єдиним цілим, як Їнь і Ян, як ідеально складений пазл.

 

NAPEREXRESTI - "На повторі"

“Пісня-вистава”, в якій на місце гармонії приходять біль і розчарування. Це сублімація глибоких емоцій, пережитого досвіду, духовних викликів і екзистенційних питань. 

 

Ann in Black - "Осінь здивуй мене"

Рядки пісні, що вже наробила шуму у Instagram та TikTok, передають настрій розгубленості та виснаження після непростого літа: робота, стосунки, депресія й пошук балансу. Проте головна героїня не ламається під тягарем цих емоцій, а навпаки, вривається в осінь. Вона готова до нових викликів і несподіванок.

 

AMARIIA - "Heart Of Stone"

Нова пісня від учасників позаминулорічного Нацвідбору на Євробачення - це історія про дослідження теми зради, розбитого серця і трансформації. Пісня занурює нас в емоційні наслідки того, коли тебе ранить хтось, кому було довірено твоє серце.

 

ROSEQUIT - "Без тебе"

Трек присвячений усвідомленню власного "я", пошуку свого місця у світі та прийняття життя з усіма його протиріччями.

 

Angela - "Троянда"

Цей трек, на думку співачки, близький кожній дівчині. І, напевно, деяким хлопцям-романтикам.

 

Також обов’язково послухайте ці пісні. Можливо, ви відкриєте для себе нових улюблених артистів:

PARFENIUK - "Вітер"

 

Саша Чемеров - "Мовчи"

 

NK - "Friday"

 

Діти інженерів - "Тікай"

 

Сусіди Стерплять - "Я втрачаю голову"

 

NANA - "Шанси"

 

ТУЧА - "Ураган"

 

KRYLATA - "Під каштаном"

 

TOLO4NYI - "Ще рано"

 

PALMYRA - "Сама"

 

Діана Глостер - "Шоколад"

 

Читайте РБК-Україна в Google News
MONATIKMamaRikaЗірки шоу-бізнесу