25 свежих украинских песен, которые нужно послушать сегодня

MONATIK - "Назавжди"

Дмитрий Монатик выпустил новую песню и клип на нее, снятый в одном из самых красивых и исторически значимых построек Киева - Доме Мороза. Эта архитектурная жемчужина, созданная Иосифом Зекцером, была в свое время настоящим чудом инженерной мысли, возможно даже превзошедшей Мариинский дворец и зажиточные частные дома на Десятинной улице.

А еще артист говорит, что эта композиция одна из самых эмоциональных, которые он когда-либо писал.

MamaRika - "Кажани"

Эта песня дарит легкость и беззаботность, напоминает нам о первой любви, невероятных моментах этим летом и дает надежду, что следующее будет еще лучше.

Настя и Сергей искренне верят, что этот трек поможет каждому уйти от нынешних проблем и стать беззаботным хотя бы на несколько минут. Именно эту идею они воплотили в клипе.

Александр Положинский и Тарас Петриненко - "Час"

Эксфронтмен группы "Тартак" записал общую песню с культовым артистом, по праву считающимся иконой украинской музыки.

KALUSH и Krasna Tysha - "Тиші немає"

"Тиші нема" - это эмоциональный манифест о любви, наполняющий жизнь сильными чувствами. Основной мотив песни - это поиск любви, которая, кажется, так близко, но в то же время остается недостижимой.

Герой трека выражает это через символические образы: "снятый шифер" с крыши и отсутствие тишины в сердце, что отражает его эмоциональный хаос и невозможность найти покой. Слушатель погружается в мир контрастов: от искреннего стремления быть рядом с любимой до постоянных сомнений в своих действиях.

YAGODA & Макс Леонов - "Трава"

Из-за этого клипа родители не говорят с певицей, потому что считают, что в видео много откровенных сцен, и это не подходит для девушек из Галиции. Сама YAGODA не согласна с ними, и считает, что видеоработа творческая и там много красивых сцен.

STASYA - "Упаду, піднімусь"

Это песня о переходе из одного, не очень приятного этапа в жизни в другой гораздо лучше из-за трудностей, боли и уныния. А также о силе, уверенности, которую нужно открывать и находить в себе всегда, каким бы тяжелым и тернистым ни был путь несмотря на невзгоды.

Миша Правильный и DANTES - "Честер"

Эта песня о моментах внутренней борьбы, размышлениях о смысле жизни и поиске сил, чтобы не сдаться, при всей сложности ситуации. Трек отражает трудные реалии, с которыми сталкиваются люди в Украине, особенно после начала полномасштабного вторжения, когда тема депрессии стала особенно актуальна.

OTOY - "Десять причин"

Свежий трек рэпера является освещением жизненной обыденности каждого украинца сегодня. Это собирательный образ каждого, кто проживает очередное лето, полное тревог, печали и улыбок, сюрреалистически шагающих рядом.

DIBROVA - "Одна на все життя"

Звезда “Голоса страны” говорит, что это песня о несокрушимой любви, которая выдерживает любые испытания и остается крепкой. как идеально сложенный пазл.

NAPEREXRESTI - "На повторі"

"Песня-спектакль", в которой на место гармонии приходят боль и разочарование. Это сублимация глубоких эмоций, пережитого опыта, духовных вызовов и экзистенциальных вопросов.

Ann in Black - "Осінь здивуй мене"

Строки песни, уже наделавшей шум в Instagram и TikTok, передают настроение растерянности и истощения после непростого лета: работа, отношения, депрессия и поиск баланса. Однако главная героиня не ломается под тяжестью этих эмоций, а наоборот, врывается в осень. Она готова к новым вызовам и неожиданностям.

AMARIIA - "Heart Of Stone"

Новая песня от участников позапрошлогоднего Нацотбора на Евровидение – это история об исследовании темы измены, разбитого сердца и трансформации. Песня погружает нас в эмоциональные последствия того, когда тебя ранит кто-нибудь, кому было доверено твое сердце.

ROSEQUIT - "Без тебе"

Трек посвящен осознанию собственного "я", поиску своего места в мире и принятию жизни со всеми его противоречиями.

Angela - "Троянда"

Этот трек, по мнению певицы, близок каждой девушке. И, наверное, некоторым ребятам-романтикам.

Также обязательно выслушайте эти песни. Возможно, вы откроете для себя новых любимых артистов:

PARFENIUK - "Вітер"

Саша Чемеров - "Мовчи"

NK - "Friday"

Діти інженерів - "Тікай"

Сусіди Стерплять - "Я втрачаю голову"

NANA - "Шанси"

ТУЧА - "Ураган"

KRYLATA - "Під каштаном"

TOLO4NYI - "Ще рано"

PALMYRA - "Сама"

Діана Глостер - "Шоколад"