25 свежих украинских песен, которые нужно послушать сегодня

Сегодня украинская музыкальная сцена снова радует нас новыми релизами. Эти композиции охватывают разнообразные жанры и стили, от поп-музыки до инди-рока, и у каждой из них есть свой уникальный шарм.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку из 25 свежих украинских песен, которые следует послушать в середине сентября, ведь они способны поднять настроение, заставить задуматься или просто насладиться качественной музыкой.
Дмитрий Монатик выпустил новую песню и клип на нее, снятый в одном из самых красивых и исторически значимых построек Киева - Доме Мороза. Эта архитектурная жемчужина, созданная Иосифом Зекцером, была в свое время настоящим чудом инженерной мысли, возможно даже превзошедшей Мариинский дворец и зажиточные частные дома на Десятинной улице.
А еще артист говорит, что эта композиция одна из самых эмоциональных, которые он когда-либо писал.
Эта песня дарит легкость и беззаботность, напоминает нам о первой любви, невероятных моментах этим летом и дает надежду, что следующее будет еще лучше.
Настя и Сергей искренне верят, что этот трек поможет каждому уйти от нынешних проблем и стать беззаботным хотя бы на несколько минут. Именно эту идею они воплотили в клипе.
Эксфронтмен группы "Тартак" записал общую песню с культовым артистом, по праву считающимся иконой украинской музыки.
"Тиші нема" - это эмоциональный манифест о любви, наполняющий жизнь сильными чувствами. Основной мотив песни - это поиск любви, которая, кажется, так близко, но в то же время остается недостижимой.
Герой трека выражает это через символические образы: "снятый шифер" с крыши и отсутствие тишины в сердце, что отражает его эмоциональный хаос и невозможность найти покой. Слушатель погружается в мир контрастов: от искреннего стремления быть рядом с любимой до постоянных сомнений в своих действиях.
Из-за этого клипа родители не говорят с певицей, потому что считают, что в видео много откровенных сцен, и это не подходит для девушек из Галиции. Сама YAGODA не согласна с ними, и считает, что видеоработа творческая и там много красивых сцен.
Это песня о переходе из одного, не очень приятного этапа в жизни в другой гораздо лучше из-за трудностей, боли и уныния. А также о силе, уверенности, которую нужно открывать и находить в себе всегда, каким бы тяжелым и тернистым ни был путь несмотря на невзгоды.
Эта песня о моментах внутренней борьбы, размышлениях о смысле жизни и поиске сил, чтобы не сдаться, при всей сложности ситуации. Трек отражает трудные реалии, с которыми сталкиваются люди в Украине, особенно после начала полномасштабного вторжения, когда тема депрессии стала особенно актуальна.
Свежий трек рэпера является освещением жизненной обыденности каждого украинца сегодня. Это собирательный образ каждого, кто проживает очередное лето, полное тревог, печали и улыбок, сюрреалистически шагающих рядом.
Звезда “Голоса страны” говорит, что это песня о несокрушимой любви, которая выдерживает любые испытания и остается крепкой. как идеально сложенный пазл.
"Песня-спектакль", в которой на место гармонии приходят боль и разочарование. Это сублимация глубоких эмоций, пережитого опыта, духовных вызовов и экзистенциальных вопросов.
Строки песни, уже наделавшей шум в Instagram и TikTok, передают настроение растерянности и истощения после непростого лета: работа, отношения, депрессия и поиск баланса. Однако главная героиня не ломается под тяжестью этих эмоций, а наоборот, врывается в осень. Она готова к новым вызовам и неожиданностям.
Новая песня от участников позапрошлогоднего Нацотбора на Евровидение – это история об исследовании темы измены, разбитого сердца и трансформации. Песня погружает нас в эмоциональные последствия того, когда тебя ранит кто-нибудь, кому было доверено твое сердце.
Трек посвящен осознанию собственного "я", поиску своего места в мире и принятию жизни со всеми его противоречиями.
Этот трек, по мнению певицы, близок каждой девушке. И, наверное, некоторым ребятам-романтикам.
Также обязательно выслушайте эти песни. Возможно, вы откроете для себя новых любимых артистов:
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