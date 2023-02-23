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25-річний чоловік із Закарпаття вступив до збройних лав Росії (фото)

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Закарпаття, Четвер 23 лютого 2023 08:05
25-річний чоловік із Закарпаття вступив до збройних лав Росії (фото) Закарпатець вступив до армії Росії (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

25-річний уродженець Закарпаття склав присягу на вірність Росії та вступив до лав армії ворога. Йому вже оголошено підозру про державну зраду, а справу чоловіка передали до суду.

Про це повідомляють на сторінці Управління СБУ в Закарпатській області у Facebook.

Деталі справи зрадника з Закарпаття

Управління СБУ в Закарпатській області викрило державного зрадника, який вступив до лав армії Росії. У результаті досудового розслідування повідомлено про підозру 25-річному уродженцю Закарпатської області у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Відомо, що від самого народження чоловік проживав у Закарпатті, а у 2017 році виїхав жити до Росії.

У грудні 2022 року він вступив до лав збройних сил Росії. Для цього зловмисник прибув до російського військкомату та склав військову присягу на вірність РФ.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває робота для підготовки та передачі відповідних матеріалів до суду", - повідомляють у СБУ.

За цією статтею передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці також зазначають, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено та встановлено вироком суду.

25-річний чоловік із Закарпаття вступив до збройних лав Росії (фото)

Закарпатець вступив до збройних сил Росії (фото: facebook.com/ssu.uzhhorod)

Раніше ми розповідали, як херсонці обороняли будівлю СБУ від окупантів.

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